Justicia condenó con 26 años de penitenciaría al femicida de Amparo Fernández

Policiales

Montevideo Portal

El pasado martes 17 de noviembre se llevó a cabo la última de las cinco audiencias previstas en el juicio oral por el caso del crimen de Amparo Fernández. La fiscal del caso, Alicia Gómez, dijo tras la audiencia que el único imputado en la causa ratificó su versión.

"Tuvimos el testimonio de casi 30 testigos y luego el relevamiento científico hecho por la Policía", había dicho la fiscal en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10). "El comportamiento del imputado y sus declaraciones" dan cuenta que "miente todo el tiempo", aseguró Gómez.

Por su parte, la abogada del imputado, Adriana Candussi, reiteró en su momento que las pruebas de Fiscalía no son suficientes para la imputación. "Creo que la investigación no debe terminar acá", dijo. Según la abogada defensora, "la Fiscalía no demostró la culpabilidad" de su cliente.

En el mes de agosto, la Fiscalía presentó la acusación en la cual solicitó la pena máxima de prisión para el imputado, 30 años.

Finalmente, este martes se conoció el fallo final de la Justicia contra el único imputado de la causa. Según informó Fiscalía, se logró la condena de 26 años de penitenciaría para el hombre por el homicidio de Amparo Fernández.

El caso

Amparo Fernández, enfermera de profesión, desapareció el 29 de junio de 2019. Tenía 36 años. Oriunda y residente en Paysandú, había viajado al departamento de Florida para encontrarse con un hombre identificado como L.D.O con el que estaba en contacto a través de las redes sociales, y con el que tenían un interés común: los caballos.

Tras la desaparición, este hombre fue el principal sospechoso desde el primer momento. En los primeros interrogatorios dijo que habían discutido y la había llevado hasta la ruta para que tomara un ómnibus.

Posteriormente, y ante la imposibilidad de sostener esos dichos, declaró que viajaba junto a Amparo en un vehículo, que ella había sufrido una mortal caída en la carretera y que él, asustado, había arrojado el cadáver al río Yí. Permaneció en prisión preventiva desde entonces.

Montevideo Portal