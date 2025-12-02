Justicia condenó a tres hombres por un asesinato en Artigas tras proceso abreviado

Montevideo Portal
La Justicia condenó este martes a tres hombres por el caso del homicidio ocurrido el domingo pasado en Cerro Ejido, departamento de Artigas.
Según informó Fiscalía, las sentencias se consiguieron por proceso abreviado, dos de las cuales fueron “por homicidio agravado por el uso de arma de fuego a la pena de 10 años” y la tercera “por encubrimiento a la pena de 14 meses”.
El hecho ocurrió en la vereda frente al local donde ensayaba, para el próximo carnaval, la escuela de samba Dragões do Morro. Vecinos alertaron por disparos de arma de fuego y luego efectivos encontraron a la víctima.
En la investigación, se determinó el involucramiento de dos personas, uno de los cuales fue detenido durante un allanamiento en su domicilio. Ahí se incautaron vainas de arma y el documento del otro sujeto partícipe, de origen brasileño.
Fue este quien disparó “en seis oportunidades en zonas vitales de la víctima”, mientras que el otro “fue el que indicó para que le dé muerte”; también se consiguió el arma utilizada, de calibre 38.
“Respecto al que fue condenado por encubrimiento, al realizarse un allanamiento donde presuntamente podría estar el coautor, no permitió la inspección ocular negando que estuviese allí. Posteriormente sale desde el interior el imputado. Reconociendo el propietario del domicilio que los había recibido y se estaban escondiendo dado que ‘habían matado a alguien en la madrugada’, según sus términos”, indicó Fiscalía.

