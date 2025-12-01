Mala noche: hombre murió baleado en pelea frente a local de ensayo de carnaval

Un hombre de 32 años fue asesinado a balazos en la madrugada de este domingo en la ciudad de Artigas.
Según informara el medio local Cliregional, el crimen fue perpetrado en la intersección de las calles 7 y 5, en la acerca frente al local donde ensayaba para el próximo carnaval la escuela de samba Dragoes do Morro.
Allí se produjo una discusión que escaló a las vías de hecho y culminó con un hombre asesinado de varios disparos. De acuerdo con el citado informe, el falleció era conocido por el apodo “Chiquito James”, y poseía antecedentes penales.
Tras el homicidio se dispuso un operativo policial para localizar a dos sujetos señalados como presuntos autores. Uno de ellos, un brasileño de 32 años, fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera por el puente internacional sobre el río Cuareim.
El segundo sospechoso es un hombre de 37 años, quien continúa en paradero desconocido.
