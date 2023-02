Justicia condenó a policía que recomendó a Astesiano cómo tenía que declarar su hijo

Judiciales

La Justicia condenó este miércoles, mediante juicio abreviado, al funcionario policial que envió audios al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano recomendándole cómo tenía que declarar su hijo ante tribunales por la receptación de una moto.

El efectivo tendrá que cumplir seis meses de prisión bajo la modalidad de libertad a prueba por ser “autor penalmente responsable de un delito de revelación de secretos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de conjunción del interés personal y del público”.

Además, tendrá que fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la seccional policial de su domicilio, prestar servicios comunitarios de dos horas semanales por el termino de tres meses, dos años de inhabilitación especial y pagar una multa de 20 Unidades Reajustables (aproximadamente $ 29.000)

Los hechos

De la investigación sobre los chats de Astesiano, llevada adelante por la fiscal Gabriela Fossti, surge una conversación entre el exjefe de la custodia presidencial y el ahora condenado.

En las conversaciones el funcionario policial le indica a Astesiano los pasos que tiene que seguir su hijo para declarar ante tribunales ya que había adquirido una moto robada.

“Perdona que te joda, pero te aviso por las dudas que recibimos comunicación de la fiscal porque tenemos que hacer una novedad por receptación con el tema de la moto del gurí (hijo de Astesiano) porque en la pericia saltó que está remarcada. Decile a tu hijo que consiga a quién le compró la moto, dónde fue y los chats que tuvieron previa a la compra”, expresó el efectivo en un audio, en el que agregó: “Te lo comento a modo de adelanto para que vaya consiguiendo eso y no lo agarre desprevenido. Igual en la semana lo tengo que citar, pero la voy a estirar lo más que pueda para darle tiempo a que consiga eso”.

Las comunicaciones continuaron y el policía le iba detallando a Astesiano los pasos a seguir para “ganarle tiempo” a la fiscal en la investigación por el robo de la moto. Además, le adelantó las preguntas que le iban hacer a su hijo en cada instancia judicial.

“Le tengo que preguntar desde cuándo tiene la moto, a quién se la compró, dónde, si tiene papeles y se va”, indicó en la conversación. “Le ponemos eso en la declaración: que tiene cómo probar a quien se lo compró y cuándo pero que está en su teléfono que le hurtaron el día que le robaron la moto y que va tratar de conseguir por otro medio esa información, así le ganamos tiempo a la fiscal”, añadió el policía en diálogo con Astesiano.

Por otro lado, el ahora condenado le pedía al exjefe de la custodia presidencial que lo ayudara para que se le autorizara su traslado a la Jefatura de Rivera.

“El presi me dio ‘ok’ para que le dé para adelante, hoy me reúno con Jorge Berriel (ex subdirector ejecutivo de la Policía Nacional) de tarde”, le respondió Astesiano el 19 de julio de 2022.



Luego, Astesiano se comunicó con Berriel, quien se “interesó” en el caso, según afirmó la investigación de Fossati. El exjerarca del Ministerio del Interior dispuso el 29 de julio de 2022 el cese de las funciones en Montevideo del efectivo policial, lo que luego fue confirmado por resolución ministerial el 11 de agosto del mismo año.

Berriel fue imputado el pasado viernes por tres delitos de revelación de secretos y tendrá retenidos sus documentos de viaje por 180 días, deberá fijar domicilio y no podrá salir de Uruguay. Un día antes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, había anunciado su cese.



