Condenaron a tres personas por el clásico de la bengala; una de ellas funcionaria de CAFO

Tres personas fueron condenadas y otra más imputada en relación con el denominado “clásico de la bengala”, el partido entre Nacional y Peñarol ocurrido el pasado 6 de junio.

En la final del torneo Intermedio, una bengala arribó desde la hinchada tricolor al sector de prensa ubicado en la tribuna América. Tras ese suceso, un policía resultó herido y debió ser trasladado al Hospital de Clínicas, donde estuvo internado varios días y se le debió extirpar uno de sus testículos.

Según informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, este martes 11 de noviembre, los cuatro implicados fueron penados por los delitos de “asociación para delinquir y estrago”; en el caso del imputado, la investigación se formalizó con una medida cautelar de arresto domiciliario total con tobillera por 180 días, mientras continúa la investigación.

Por otro lado, las condenas son a 13 meses de prisión, que se sustituyen con libertad a prueba con las medidas de trabajo comunitario por ocho meses, presentarse una vez por semana a la seccional policial e ingresar a la lista negra para espectáculos deportivos.

A su vez, Benech señaló que se logró determinar cómo ingresó la pirotecnia al Estadio Centenario. De acuerdo con el vocero, se hizo “a través de proveedores de bebidas y comida, a quienes se [les] pagaba, y de un funcionario de CAFO que se encargaba de limpieza y mantenimiento a quien también se le pagaba”.

Benech confirmó a Montevideo Portal que este funcionario es uno de los tres condenados.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de 15 turno, cuya titular es Sylvia Lovesio.

