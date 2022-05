Junta de Rocha aprobó excepcionalidad para desarrollo urbanístico en el balneario Garzón

Política

La Junta Departamental de Rocha aprobó en la noche de este martes “la autorización para la realización del emprendimiento” de desarrollo urbanístico en el balneario Garzón propuesto por Garzón Marítimo SAS por vía de excepción a la normativa vigente. Los 16 ediles del Partido Nacional dieron sus votos, logrando así la mayoría, mientras que el Frente Amplio y el edil de Ciudadanos, del Partido Colorado, votaron en contra.

El 17 de enero de 2022, la Intendencia Departamental de Rocha (IDR) y Garzón Marítimo firmaron el “Acuerdo desarrollo urbanístico zonificación estratégica Balneario Garzón”. En este documento, al que accedió Montevideo Portal, la sociedad expresa su intención de “coordinar todos los actos necesarios a los efectos de realizar la futura construcción y el desarrollo de un emprendimiento turístico, hotelero y residencial sustentable de primer nivel dentro de los padrones” de la sociedad anónima.

El acuerdo, que lleva la firma del intendente Alejo Umpiérrez y de un representante de la sociedad, establece las excepcionalidades: mientras que en ese balneario se requiere un padrón de cinco hectáreas para construir, el convenio habilita la construcción en un área mínima del padrón de 1.000 metros cuadrados. Además, establece como Factor de ocupación del suelo (FOS) 30%, y como Factor de ocupación total (FOT), 50%, y como altura máxima, siete metros.

La propuesta de la desarrolladora, presentada al intendente el 4 de diciembre de 2020, fue preparada por el estudio de arquitectura y urbanismo Clema, y proyecta la construcción de un “emprendimiento ecológico y sustentable” titulado “Garzón Marítimo Landscape & Art Hotel”. El proyecto propone “la construcción con énfasis en el cuidado del medio ambiente, la privacidad, el respeto al mar, las cárcavas y la geografía actual de la zona de los padrones”.

La inversión directa prevista asciende a US$ 2.900.000, y la indirecta a US$ 7.900.000 en los próximos 10 años. “Si bien las partes reconocen que se está realizando un manejo profesional y responsable de las áreas protegidas en el departamento de Rocha, en línea con el objetivo de asegurar un desarrollo residencial ordenado y sustentable, es también comprobable que no se ha logrado actualmente avanzar con las inversiones necesarias, tanto públicas como privadas, que brinden una infraestructura para recibir al turismo y brindarle los servicios que se requieren”, expresa el acuerdo firmado, que estima que el proyecto “habilitará la creación de como mínimo 40 empleos directos, y más de 300 puestos de trabajo indirectos, incluyendo proveedores, asesores, alianzas con diferentes bodegas y estancias turísticas de la zona del Pueblo Garzón, para poder diversificar los servicios y los programas de turismo durante todo el año”.

El área de afectación del proyecto es de 75.977 metros cuadrados, agrupados en 47 padrones y distribuidos en 15 manzanas.

El ingeniero agrimensor Juan Ignacio Beyhaut, titular de varios de los padrones que integran el proyecto, fue quien presentó a la intendencia el proyecto, que este martes logró ser aprobado por la Junta.

“Dudas”

El edil de Ciudadanos, Rafael De León, quien fue candidato a intendente en las últimas elecciones, explicó las razones por la que no dio su voto para impulsar el emprendimiento. “Nos hemos resistido a votar excepciones a las normas. Ya hubo una para los contenedores de playa, para contenedores marítimos en zonas costeras, y este martes no acompañamos este proyecto”, dijo De León a Montevideo Portal.

“Tenemos muchas dudas con respecto a este proyecto. No está definido qué tipo de emprendimiento hará Garzón Marítimo SAS. Ellos plantean un desarrollo inmobiliario, pero no se sabe específicamente qué es lo que se va a desarrollar ahí”, agregó el edil colorado. “No queda claro qué pasará con los padrones que están en esa circunferencia, que no entran en este proyecto, porque acá lo que se vota es una excepción a las cinco hectáreas, para pasar a una hectárea [de área mínima exigida para construir], y eso hace que padrones que no tienen valores, que no llegan a cinco hectáreas, pasan a tener un valor importante. Hoy en esa zona y en toda la franja costera no hay desarrollos inmobiliarios porque no hay ningún padrón que cumpla cinco hectáreas”, reconoció el curul.

El edil Ruben González del Frente Amplio planteó en la Junta que este es un proyecto “con nombre y apellido”, con lo que concuerda el único representante colorado en el legislativo departamental. “Pasa a ser con nombre y apellido cuando se beneficia a Garzón Marítimo SAS. El emprendimiento tiene nombre y apellido. Beneficias a un grupo, a una sociedad anónima que va a hacer un emprendimiento ahí. Sin embargo, hay muchísimos particulares que quedan afuera”, dijo el edil de Ciudadanos.

De León informó que aún restan algunas definiciones para el avance del proyecto, como la presentación de la propuesta ante el Ministerio de Ambiente, que dirige el coordinador de Ciudadanos, Adrián Peña, con quien aún no ha hablado del tema el edil local. “Hasta que no esté el proyecto presentado en el ministerio y los técnicos se expidan, todo es especulación”, planteó.

Contrapropuesta

Los ediles del Frente Amplio y el de Ciudadanos presentaron un informe en minoría en la Junta Departamental, que plantea que “la reforma de una normativa por vía de una excepción contraviene la ley 18308, ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible”. Además, considera que la excepción es “injusta para con aquellos propietarios que no integran esta iniciativa”.

Por otra parte, plantea que no hay “informe jurídico proporcionado por dicha área de la IDR respecto a la forma propuesta, consecuencias y afectaciones a derechos de terceros”.

“No existe informe de la dirección de Medio Ambiente departamental. No existe tampoco un informe previo de Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) o Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) en el cual podamos apoyarnos para con argumentos válidos acompañar esta excepción que hoy se propone. No existe un solo informe técnico sobre aspectos territoriales y ambientales de parte de profesionales de la administración. No especifica en el acuerdo que, si el desarrollo a realizarse bajo el régimen de excepcionalidad propuesto implica indudablemente una valorización de la tierra, debería establecerse a priori un sistema tributario que recoja la plusvalía para el gobierno departamental generada por la nueva normativa”, agrega.

Finalmente, colorado y frenteamplistas propone “trabajar para modificar la normativa vigente en esa zona por el mecanismo que la misma establece y a su vez en cumplimiento a la ley de ordenamiento territorial Nº 18308 y sus decretos reglamentarios y sobre todo siguiendo los pasos que la ley estipula para este tipo de modificaciones”.

Por último, planta que “esta Junta departamental está para legislar para todos los rochenses y no solo para unos pocos que se puedan beneficiar de acuerdo a los gobernantes de turno”.

