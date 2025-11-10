Junta Departamental de Canelones aprobará fideicomiso de US$ 95 millones este martes

Política

La Junta Departamental de Canelones votará este martes el proyecto de fideicomiso para la intendencia por unos US$ 95 millones.

Según señalaron fuentes políticas y de la comuna a Montevideo Portal, ya están acordados los votos para aprobarlo. El Frente Amplio tiene 18 ediles, pero necesita una mayoría especial de 21 en 31 (total).

El oficialismo consiguió los votos de ediles de la oposición. El sector del blanco Alfonso Lereté, quien fue el candidato más votado de la Coalición Republicana en Canelones, acordó brindar el apoyo de sus tres representantes.

Por otro lado, ediles del sector del nacionalista Sebastián Andújar y la bancada colorada también votarán el fideicomiso, por lo que habría más votos de los necesarios.

Las fuentes aclararon que el proyecto de obra del nuevo Hospital de la Costa de Oro es un “capítulo aparte”. El miércoles se hará una conferencia de prensa en Atlántida, donde asistirá el presidente de la República, Yamandú Orsi, y posiblemente asista Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública, para referirse a la construcción del centro médico, que será financiada por la cartera.

La votación se llevará a cabo el martes a las 19 horas. El proyecto implica unos US$ 50 millones para el saneamiento en Atlántida, U$S 35 millones para obras viales en los 32 municipios canarios y U$S 10 millones para la adquisición de maquinaria vial.

