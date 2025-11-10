IM cambia rumbo en gestión de residuos y elimina contenedores: ¿en qué barrios comenzará?

Locales

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM), Leonardo Herou, anunció los nuevos cambios en la gestión de residuos en la capital, que apuntan, entre otras acciones, a eliminar los contenedores de la vía pública.

En diálogo con Informativo Sarandí, el jerarca adelantó que en los próximos días comenzará la reducción de contenedores en las calles, una medida que, según dijo, es “una buena solución”.

El Cerro será el primer barrio donde se aplicará esta nueva etapa, específicamente en su casco histórico, tras varias reuniones mantenidas con vecinos de la zona. Luego, la comuna extenderá la acción a Capurro y, posteriormente, a gran parte de Montevideo.

“Estoy convencido de que esos cambios van a permitir que el barrio mejore notoriamente la limpieza y que podamos avanzar con los con el otro objetivo, que es clasificar y recuperar materiales para valorizarlos”, dijo el director de Desarrollo Ambiental.

A medida que se retiren los contenedores, la IM entregará nuevos recipientes en hogares y complejos de viviendas para fomentar la clasificación de residuos. Herou estimó que un 60% de la población de Montevideo podrá incorporarse a estos nuevos procesos.

“Hay que ir por pequeñas acciones que se que dialoguen muy de cerca con las características de cada barrio”, precisó el director de la IM. “Eso va a ser lo que vamos a transformar los dos procesos a lo largo del periodo de gobierno, comenzando sobre todo el año que viene con la llegada del equipamiento”, agregó.

La comuna busca generar mayor cercanía con la ciudadanía para construir “condiciones de confianza e información que motiven a la gente a clasificar”. En ese marco, la IM firmó acuerdos “con todas las áreas de la educación” para fortalecer la educación ambiental.

“Se requiere mucha educación ambiental y esto no es tirarle la mochila a los gurises, ¿no? Nosotros no tenemos solución los adultos, entonces hay que trabajar con niños en edad escolar. No estamos de acuerdo con esto, pero sí, como en este país sucedieron cambios culturales importantes, por ejemplo el tema del cigarro, quienes están en niveles de educación pueden ser un motor fuerte para el cambio”, reflexionó el jerarca municipal.

La IM ya trabaja en escuelas, liceos y UTU, y busca sumar también a la Universidad de la República a las acciones de educación y sensibilización ambiental.