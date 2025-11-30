“Jugadores” de Atenas atacaron a hinchas de Deportivo Maldonado tras el ascenso fernandino

Fútbol uruguayo

Deportivo Maldonado concretó su retorno a Primera División tras derrotar 1-0 a Atenas este sábado por la noche en el estadio Domingo Burgueño Miguel de dicha ciudad, donde se registraron incidentes entre las parcialidades tras el partido.

Según se observa en el video publicado por el medio Cadena del mar, el enfrentamiento lo causó un grupo de hinchas y “jugadores” del equipo carolino, que atacó a un vehículo con fanáticos fernandinos que estaban celebrando el ascenso.

En el hecho se registró en la zona donde está ubicada la Intendencia de Maldonado. Luego del encuentro, los parciales de Atenas -identificados con indumentaria del club- interceptaron a una camioneta con hinchas de Deportivo Maldonado que volvían de los festejos de la institución ascendida, informó el medio citado anteriormente.

Los carolinos rompieron el parabrisas del vehículo, en el que viajaba un menor de edad. Si bien no se registraron lesionados, las autoridades trabajan para identificar a los atacantes que provocaron los incidentes.

Tras el histórico ascenso de Deportivo Maldonado, y mientras los festejos comenzaban en la ciudad, un grupo de hinchas rojiverdes fue atacado por simpatizantes de Atenas, que rompieron el parabrisas de una camioneta en la que viajaban, causando un momento de gran tensión en… pic.twitter.com/AN76CAS9Hu — CadenadelMar (@cadenadelmar2) November 30, 2025

La palabra del conductor agredido por “jugadores” de Atenas

Tras el suceso, el conductor de la camioneta contó que junto a su familia estaban volviendo de los festejos y fueron interceptados al cruzar frente al edificio departamental.

“Veníamos festejando. Ya la caravana nos había juntado un lote ahí. Veníamos cruzando enfrente de la Intendencia y nos atacaron”, dijo el hombre, que fue entrevistado por Cadena del mar.

El conductor declaró que sus allegados le indicaron que los atacantes eran futbolistas del equipo carolino: “Para mí eran hinchas, pero la mayoría que conocen dicen que eran jugadores de Atenas que nos atacaron. Eran cuatro jugadores, creo, de Atenas, y algunos hinchas”.

El menor de edad que viajaba en el vehículo era familiar del hombre que brindó declaraciones. “Venía mi sobrino adentro de la camioneta; le pegaron una tabla, me rompieron el parabrisas y casi le pegan con los vidrios”, comentó este.

Finalmente, intervino la Policía para separar y evitar que los incidentes continuaran: “La Policía nos apartó, nos dejó ir y no dejó ni hacer denuncia. Nos separó de todo ahí. Fue de un momento a otro la situación”.

“Con suerte estamos todos bien. Con el daño nomás de la camioneta, estamos todos bien”, cerró el hombre.

El conductor de la camioneta atacada durante los festejos de Deportivo Maldonado relató a Cadena del Mar que el episodio ocurrió “de un momento a otro” frente a la Intendencia, donde un pequeño grupo —que, según le dijeron, incluiría jugadores de Atenas— rompió el parabrisas del… pic.twitter.com/uq0cFG0k09 — CadenadelMar (@cadenadelmar2) November 30, 2025

