Jueza fijó nueva audiencia por denuncia contra Lereté y pidió que intendencia aporte video

Esta tarde se llevó a cabo la audiencia por la denuncia contra el diputado nacionalista Alfonso Lereté, que presentó la Intendencia de Canelones (IC) tras entender que el legislador protagonizó un episodio de violencia de género al agredir física y verbalmente a la secretaria de Coordinación Institucional de la IC en una audiencia convocada por el municipio de Parque del Plata para abordar la situación en el Club Deportivo Parque del Plata, institución que afronta un juicio de desalojo entablado por el gobierno departamental.

Testimonios recogidos por la emisora M24 señalan que el incidente se produjo mientras Lereté exponía su argumentación. En ese momento, la funcionaria en cuestión “lo corrigió” y el legislador habría reaccionado de manera destemplada, ordenándole “que se calle la boca”, y empujándola.

La situación fue contenida merced a la intervención de varias personas presentes en el lugar. Posteriormente, la trabajadora se dirigió a la comisaría y radicó una denuncia por violencia basada en género.

A su vez, desde la Dirección de Género y Equidad de la institución realizaron otra denuncia, y la Justicia determinó medidas cautelares para el diputado y fijó la audiencia que se llevó a cabo en la tarde de este lunes y duró poco más de tres horas.

En el documento al que pudo acceder Montevideo Portal, se modifica la medida de no comunicación ni acercamiento hacia la denunciante y se reduce de 500 a 200 metros debido a la labor que tiene el legislador, que implica la recorrida en los municipios de todo el departamento.

En tanto, como las partes solicitan que se reciba prueba testimonial, se agendó una audiencia para el 29 de julio a las 14.00 horas, a la que deberán concurrir los testigos de la denunciante y los testigos del denunciado.

A su vez, la Intendencia canaria deberá presentar el video sobre la audiencia del pasado 21 de julio en la próxima instancia.

Por otra parte, la jueza presentó un recurso de apelación que deberá interponerse y fundamentarse en seis días hábiles, según el artículo 70 de la Ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.

La norma también establece en el art. 3 inc. 2 que en caso de duda debe prevalecer la interpretación más favorable a la mujer en situación de violencia basada en género.

Las medidas cautelares se mantendrán por el término de 180 días.

Del otro lado

Por su parte, el diputado nacionalista ofreció una nueva versión de lo ocurrido, según declaraciones recogidas por el periódico El País.

El legislador dijo que estaba conversando con una persona y realizó un gesto corporal, en el que “abrió los brazos como un Cristo”.

“Pasa que a vos no te quieren”, le habría dicho en ese momento la denunciante, palabras a las que Lereté —según sus dichos— replicó solicitando a la funcionaria que se mantuviera tranquila para “no generar más chisperío en una situación que está bastante tensa”.

Según relató "vino un malón de dirigentes frenteamplistas y fundamentalmente directores de la Intendencia”, y aseguró: “Me relajaron, me increparon y me quisieron pegar”.

En cuanto a la medida solicitada por el diputado respecto a intimar a la denunciante a no increpar públicamente al denunciado, “entiende que no resulta ajustada al objeto del presente proceso de protección de la denunciante, el que fue definido al comienzo de la audiencia. De acuerdo con el art. 64 inc. 2 de la Ley 19.580 no puede disponerse medidas recíprocas ni tampoco medidas a cargo de las víctimas que restrinjan sus derechos. A su vez se debe tener presente que respecto a las agresiones que dice el denunciado haber recibido por parte de la funcionaria y de otras personas, deberá ser dirimido por otros canales ante Fiscalía”.

