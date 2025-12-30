Jubilaciones tendrán un aumento provisorio de 5,72% a partir de enero, según el IMSN

Economía

Las jubilaciones tendrán un aumento provisorio de 5,72% a partir del 2026, según surge del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El porcentaje surge del informe de índice medio de salarios correspondiente a noviembre, publicado este martes por dicho organismo. Allí se detalla que el índice medio de salarios nominal (IMSN) acumulado en el año es de 5,72%; dicho indicador se utiliza para ajustar las pasividades del Banco de Previsión Social (BPS).

El IMSN se estima a partir de las variaciones mensuales del salario nominal sin deducir los aportes personales, es decir, sin el impuesto a la renta de las personas físicas ni el monto destinado al Fondo Nacional de Salud.

El ajuste provisorio de las jubilaciones se cobrará en los primeros días de febrero. Sin embargo, el porcentaje definitivo se conocerá una vez que esté el dato del IMSN para todo el 2025; este se liquidará en febrero, se sumará la diferencia con el ajuste de enero y se cobrará en marzo.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, había adelantado que las jubilaciones iban a aumentar por encima de la inflación —el acumulado del año hasta noviembre es de 3,74%—, mientras que la presidenta del BPS, Jimena Pardo, había vaticinado que podría estar en torno al 6%.

