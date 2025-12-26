Jubilaciones aumentarían por encima de la inflación, dijo Castillo, y podrían llegar al 6%

Montevideo Portal
Las jubilaciones podrían llegar a aumentar por encima de la inflación el año entrante, de acuerdo con el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.
El jerarca sostuvo que tanto el Banco de Previsión Social (BPS) como el Ministerio de Economía están a la espera de que finalice la ronda de negociación colectiva “sobre finales de año”. “Ahí se hace la cuenta en torno a cómo influyó el índice medio de salarios [IMS] y, a partir de ese valor que da el IMS, es el ajuste que tienen el sector de los jubilados y pensionistas”, sostuvo Castillo en rueda de prensa consignada por Telenoche (Canal 4).
Así, el ministro se atrevió a adelantar que el ajuste podría ser “algo superior” a la inflación.
De acuerdo con el último dato disponible, el índice de precios al consumo acumulado en el año (enero-noviembre) es de 3,74%.
Asimismo, la presidenta del BPS, Jimena Pardo, ya había vaticinado a principios de mes que el aumento de las jubilaciones podría estar en torno al 6%.
“En el acumulado enero-setiembre, el salario aumentó un 5,2%, por lo cual ese va a ser el aumento —como mínimo—, pero aún faltan tres meses. Entonces, es probable que supere el 6%”, indicó al citado medio a comienzos de diciembre.
De todas formas, el dato concreto se conocerá en la primera semana de enero, puntualizó Castillo.
