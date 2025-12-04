Joven uruguayo denuncia al Estado por “discriminación” tras modificaciones en el pasaporte

Judiciales

Los planes del uruguayo nacido en Perú Kevin Solano tuvieron un cambio de 180 grados este 2025, cuando después de haber sido admitido en la prestigiosa universidad francesa La Sorbonne los cambios en el pasaporte que implementó la administración de Yamandú Orsi le impidieron cumplir sus “sueños”. A raíz de ese “calvario”, que afirma que tuvo que ver con ser un ciudadano legal y no natural, el joven decidió iniciar un juicio contra el Estado uruguayo por discriminación.

En una carta a la que accedió Montevideo Portal, el joven afirmó que su camino universitario fue “frustrado por culpa de la indiferencia y discriminación, no de una persona, sino de varias y de múltiples instituciones” y dijo haber sido “víctima de innumerables actos desleales de discriminación por parte del Estado uruguayo”.

El caso de Solano llegó a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que en su resolución 2025-1-38-0000557 reconoció que el Estado uruguayo no garantizó “el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos legales, evitando la desigualdad de trato y, por ende, la administración de las personas con ciudadanía legal”.

En ese sentido, el organismo llamó al Poder Ejecutivo a “la armonización de normativa legal nacional con los instrumentos internacionales de reconocimiento y protección de los derechos humanos a efectos que no exista un trato desigual entre ciudadanos legales y naturales”.

Es que Solano afirma haber sido el “único” de los 10 estudiantes que tuvieron problemas con la Embajada de Francia para obtener la visa de estudiantes que no recibió ayuda para tramitarla. “A mí me ignoraron, a pesar de ser el primero en dar la cara. A pesar de mis insistentes intentos de diálogo, fui invisibilizado. Silenciado. Discriminado”, escribió.

El joven estudiante fue uno de los afectados por la polémica por la modificación de los pasaportes uruguayos emitidos a partir del 23 de abril de 2025, debido a la ausencia del lugar de nacimiento en el documento.

“El gobierno no tuvo el valor de reparar su error ni de avanzar hacia una solución justa manteniendo el término unificado de “nacionalidad/ciudadanía”. Optó, en cambio, por retroceder e incorporar nuevamente el pasaporte antiguo, evidenciando no solo una falta de comprensión jurídica y sensibilidad democrática, sino también una alarmante carencia de profesionalismo institucional ante una situación que exigía altura, responsabilidad y respeto por los derechos fundamentales”, sostuvo el joven.

Solano llamó a los legisladores para implementar “una ley interpretativa de la Constitución que garantice la nacionalidad plena y sin ambigüedades para todos los ciudadanos uruguayos que han decidido vivir, trabajar y soñar en esta tierra”.

“No tengo dudas de que algún día volveré. Y cuando lo haga, será para contribuir con la economía, para hacer negocios, para promover la cultura uruguaya en el mundo y para mostrar que ser uruguayo no es cuestión de papeles, sino de principios. Confío en que aún estamos a tiempo de que el Estado asuma su responsabilidad y repare el daño antes de que el juicio avance”, dijo Solano, que afirmó estar dispuesto a dialogar con las autoridades competentes.