Joven que atropelló a niña de 5 años hacía “willy”; a la víctima le extirparon un órgano

La Justicia imputó este viernes a un joven de 18 años por el caso de la niña de cinco años que fue atropellada en Nuevo París (Montevideo) el pasado 23 de setiembre. El delito del que se lo acusa es lesiones gravísimas a título de dolo eventual, según informó la Fiscalía a través de su departamento de Comunicación.

La audiencia fue celebrada por la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Mirna Busich, quien también logró la imputación del otro joven de 21 años que venía junto al de 18. En el caso de este motociclista, se le imputó un delito de omisión de asistencia y otro de encubrimiento en reiteración real.

Ninguno de los ahora imputados tiene antecedentes penales. Según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes de la causa, el joven de 18 años venía haciendo “maniobras imprudentes”, precisamente, “willy”. Esto refiere a cuando el conductor levanta la rueda delantera de la moto y circula a alta velocidad de esa forma.

Busich argumentó que el conductor, a sabiendas de que podía lesionar a una persona con esa forma de transitar, siguió adelante hasta que terminó atropellando a la víctima, quien estaba en la calle porque acababa de salir de un cumpleaños.

Con respecto al ilícito de lesiones gravísimas, la fiscal indicó que la menor tuvo que ser intervenida y perdió el bazo, además de que sigue en CTI en estado grave. Debido a la cirugía, la niña quedará sin inmunidad para el resto de su vida, aclaró la Fiscalía durante la audiencia.

Con respecto al joven de 23 años, Busich aseguró que vio lo que sucedió, pero aún así no prestó asistencia a la víctima y continuó con su marcha. Los imputados, unidos por lazos familiares —son primos—, también buscaron entorpecer la investigación.

Precisamente, el conductor que no atropelló a la niña levantó la moto del otro joven en una camioneta antes de que llegara la Policía Científica para evitar que su primo fuera responsabilizado por la Justicia.

