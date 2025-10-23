Policiales

Joven condenado por “secuestro en broma” se tragó un clavo para evitar ir a prisión

El pasado lunes, y tal como informáramos, la Policía detuvo en Maldonado a tres personas por simular un secuestro.

Todo comenzó cuando una adolescente de 17 años llamó a la Policía y dijo que dos hombres intentaban ingresar por la fuerza a su vivienda, en el barrio Benedetti de la capital del departamento. La llamada hizo que de inmediato se activaran los protocolos de respuesta de la fuerza policial.

Luego, al mejor estilo cinematográfico, un hombre le arrebató el teléfono a la joven y exigió un millón de pesos a cambio de su liberación. Después dio indicaciones del lugar donde debían dejar el dinero y cortó la comunicación.



La Policía pudo establecer el punto de origen de la llamada y acudió al lugar. Al llegar se encontraron con un joven de 21 años, sin antecedentes penales, y una adolescente de 17, “quienes reconocieron haber realizado la llamada a modo de broma”, indica el comunicado policial.

Ambos indicaron que otro hombre había participado, quien fue ubicado a pocos metros del lugar e identificado como L. I. U. S, de 18 años, poseedor de antecedentes penales.

Los tres fueron trasladados a dependencias policiales para aclarar la situación. Enterada la Fiscal de 3º Turno, dispuso diversas diligencias, el cese de detención de la adolescente y la conducción de los hombres a su despacho.

Tras la audiencia celebrada el 21 de octubre en el juzgado letrado de Maldonado de 4º Turno, la Justicia dispuso la condena de L. I. U. S. como autor penalmente responsable de un delito de simulación de delito, imponiéndosele una pena de cuatro meses de prisión.

El hombre de 21 años fue condenado por el mismo delito a cinco meses de prisión, pena que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.

Medida desesperada

Mientras se encontraba detenido en la comisaría 6ª de Maldonado, y a la espera de su traslado al penal de Las Rosas, se tragó un clavo con el fin de evitar su ingreso a presidio.

Según informa la emisora fernandina FM Gente, el joven fue trasladado a un centro médico de ASSE, donde permanece en observación. Su estado de salud es monitoreado y no se descarta realizarle una intervención quirúrgica para retirar el objeto.