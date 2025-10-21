Policiales

Denuncia de secuestro resultó ser una broma, y a la Policía no le hizo gracia

Una investigación de secuestro que conllevó el despliegue de recursos policiales acabó por revelarse como una broma.

Según informa la emisora fernandina FM Gente, todo comenzó con la versión de que una mujer estaba secuestrada en una vivienda en el asentamiento El Tizón, al norte de la capital departamental.

La Policía acudió al sitio en cuestión, pero allí solo localizó a un hombre, expareja de la supuesta víctima. Ante la ausencia de la mujer, se dispuso un operativo para dar con su paradero.

Sin embargo, las pesquisas permitieron descubrir rápidamente que no había tal secuestro: se trataba de una broma llevada adelante por varias personas, incluido un menor.

Lejos de reír la gracia, los agentes arrestaron al menor en cuestión, a su adulto responsable y a los otros dos coautores de la broma, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía. Todos podrían ser imputados por simulación de delito.