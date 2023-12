Joven baleada en Durazno: la Policía detuvo a cuatro personas; una es menor de edad

Policiales

Durante la madrugada de esta Navidad, una joven de 20 años fue baleada afuera de una fiesta en Durazno. De acuerdo con la Policía, un grupo de hombres comenzó a intercambiar disparos, uno de los cuales terminó impactando en el cuerpo de la joven, que está internada grave en CTI y fue trasladada a Montevideo.

Como parte de la investigación, la Policía detuvo a cuatro hombres de 16, 19, 20 y 27 años, tras seis allanamientos realizados este miércoles en la ciudad de Durazno, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior.

De acuerdo con el noticiero, todos los detenidos de tienen antecedentes penales, mientras que el menor cuenta con “innumerables anotaciones policiales”. El más grande, de 27 años, tiene cuatro antecedentes penales; los otros dos mayores cuentan con uno.

Los detenidos están a disposición de la Fiscalía, que inició su investigación para determinar cuál fue la sucesión de hechos de la madrugada del 25 de diciembre.

El jefe de Policía de Durazno, Germán Suárez, dijo en diálogo con el programa Las barbas en remojo (Radio Yi) que este miércoles viajó a Montevideo para visitar a la víctima y a su familia. El jerarca se trasladó al Círculo Católico, donde estaban los padres y el hermano de la joven, y dialogó con una nurse.

“Para mí, lo más importante es saber cómo está la salud [de la víctima]”, expresó. “Evidentemente uno se pone en la situación, lo he dicho en más de una oportunidad; ser policía no significa que no seamos un ciudadano más”, agregó.

Tras los cuestionamientos sobre si el incidente se podría haber prevenido, Suárez consideró que desde la Jefatura de Durazno tienen que “profundizar un poco en los medios, en los recursos”. La decisión de que la Policía esté o no en un lugar, “evalúa antes”, explicó. De todos modos, aseguró que el despliegue de la Jefatura de Durazno, que estuvo reducida porque hubo efectivos de licencia, fue el mismo de todos los fines de semana.

El pueblo unido

Ciudadanos de Durazno convocaron a una marcha “pacífica” para este jueves 28 de diciembre a las 12:00. El fin de la convocatoria es “recuperar la seguridad” que “siempre caracterizó” a la ciudad, escribieron los organizadores en un comunicado divulgado en redes sociales por Radio Yi.

“Durazno fue nuestro refugio, un lugar donde la tranquilidad era una constante en nuestras vidas. Sin embargo, hoy nos encontramos ante una realidad desafiante: el miedo ha invadido nuestras calles”, reza la misiva.

La convocatoria surge en medio de “casos de extrema violencia”, que han tenido lugar en los últimos meses.

Según los convocantes, Durazno era una ciudad en la que “caminar era un placer”, donde los niños “jugaban sin restricciones”. Sin embargo, señalan que en la actualidad “el temor se ha apoderado” de la ciudad. “Es imperativo que actuemos juntos para cambiar esta situación”, señalaron.

La marcha, que tendrá como punto de salida la plaza Sarandí e irá hasta el Juzgado, será para exigir “medidas concretas” que “devuelvan la seguridad” a las calles duraznenses.

“No permitamos que el Durazno que amamos desaparezca. Es hora de actuar, es hora de unirnos por nuestra ciudad, por nuestra seguridad y por el futuro de todos”, agregaron.