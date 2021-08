Joselo López por candidatura de Fernando Pereira al FA: "Genera una situación complicada"

Política

Montevideo Portal

José Lorenzo López, también conocido como "Joselo", se refirió a la propuesta que analiza por estas horas el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, de ser el candidato de consenso para presidir el Frente Amplio. "Esto es una decisión que tendrá que tomar el propio Fernando, en función de sus convicciones. De todas maneras, es claro que esto genera una situación complicada en el PIT-CNT", dijo López a Montevideo Portal.

Al momento de anunciar que estaba dispuesto a estudiar la propuesta en caso de que se formalice, Pereira dijo a Subrayado en la noche del 25 de agosto que le enorgullece la propuesta. "Hasta ahora no he recibido ninguna propuesta concreta; si la recibo, como he hecho en otras oportunidades, la voy a evaluar, voy hablar con mis compañeros del PIT-CNT, a quienes les debo todo. Yo si viviera 10 vidas no tengo cómo devolverle lo que el PIT CNT me ha dado a mí, de forma tal que lo conversaré con ellos y veremos entonces cuál es la mejor decisión para nosotros", explicó Pereira.

Sin embargo, López, integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sindical, considera que la decisión de asumir como candidato a la presidencia del Frente Amplio es "absolutamente personal". "Es él que tiene que resolver si tiene que dar ese paso o no", aseguró el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y presidente del Sindicato Único de Trabajadores del INAU (Suinau).

"Situación complicada"

Según López, el hecho de que se maneje el nombre de Pereira para presidir el Frente Amplio genera una "situación complicada" por dos razones. En primer lugar, por el vacío que generaría en la central sindical, y en segundo lugar, por los argumentos que le daría a quienes acusan al PIT-CNT de mantener estrechos vínculos con el Frente Amplio.

"Es claro que Fernando Pereira ha sido un muy buen presidente del PIT-CNT: es un tipo que por supuesto ha calzado los puntos para estar al frente de la central, más allá de las diferencias que en lo personal yo he tenido, mucho más pronunciadas en el período anterior que en este nuevo período de gobierno", dijo López. "Pero igual le reconozco su capacidad de poder llevar adelante el PIT-CNT tratando de contemplar las diferentes visiones que hay dentro del movimiento sindical", agregó.

López integra la corriente minoritaria En Lucha, que agrupa, además de a COFE, a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), entre otros gremios.

Está previsto que en la primera quincena de noviembre se realice el congreso del PIT-CNT en el que se elija a la dirección de la central. "No será fácil encontrar una persona con las mismas características que las que tenía Fernando en caso de que se mantengan las mayorías que hasta ahora han estado en el PIT-CNT", opinó López.

Los contra

El segundo aspecto que el secretario general de COFE ve con preocupación es que "seguramente todos aquellos que entienden que hay una connivencia entre el Frente Amplio y el PIT-CNT van a exacerbar sus opiniones".

"Yo siempre he mantenido una posición independiente. Milito exclusivamente en el movimiento sindical, pero entiendo que los compañeros puedan tener su militancia partidaria. De todas maneras, creo que en este sentido y en esta visión tan dividida que tiene el país de un lado y del otro, quienes están del otro lado van a cuestionar duramente esto, y este es un tema que no le hará muy bien al PIT-CNT, porque creo que en ese sentido habrá un embate importante sobre todo de mucha gente que no comulga con el PIT-CNT, y que va a cuestionar duramente que quien es presidente del PIT-CNT pasa a ser presidente del Frente Amplio, si esto se da", planteó el sindicalista, quien expresó su "preocupación por lo que pueda generar en la interna del PIT-CNT" la concreción de la candidatura de Pereira.

En este sentido, el senador nacionalista Sebastián Da Silva cuestionó en Twitter la candidatura de Pereira.

Se corrió el velo .. pic.twitter.com/9onRoHjjPw — Sebastian Da Silva (@camboue) August 26, 2021

Consultado sobre si debería rechazar la propuesta de sectores del Frente Amplio, López aclaró que no dice que "se tenga que quedar en el PIT-CNT". "Lo que digo es que va a causar un problema en la interna del PIT-CNT. Fernando dijo que lo iba a consultar, pero la decisión es de él. O sea, si en definitiva hay visiones discordantes dentro del Secretariado Ejecutivo, mismo dentro de la Mesa Ejecutiva, y él entiende que tiene que dar ese paso, lo va a dar. No creo que sea determinante la opinión del resto de los compañeros del PIT-CNT y menos relevante es la opinión mía, que no estoy en la orientación de él", agregó López.

"Fue siempre ecuánime a la hora de saldar conflictos internos que muchas veces se suceden en el PIT-CNT", destacó finalmente sobre su liderazgo.

Por su parte, Pereira explicó en una carta publicada en Facebook cómo está procesando el tema. "Nunca oculté mi condición de frenteamplista", aclara en la misiva.

Montevideo Portal