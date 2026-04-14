José María Ciganda renunció como director de TV Ciudad por “motivos de salud”

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Renunció el director de TV Ciudad, José María Ciganda, según informó Búsqueda y confirmó Montevideo Portal con fuentes del canal capitalino.

El jerarca notificó su renuncia a los trabajadores a través de un mail sobre las 20:30 de este martes 14 de abril. “A los trabajadoras y trabajadores de TV Ciudad. Por este medio les informo que he presentado renuncia a la dirección de TV Ciudad. Continuaré en funciones hasta que el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo designe a la persona sucesora”, reza el correo enviado, al que pudo acceder Montevideo Portal.

Ciganda justificó su renuncia por “motivos de salud”.

“Muchas gracias a quienes en este tiempo acompañaron el trabajo por una mejor televisión pública para la ciudad”, finaliza el ahora exjerarca en su mail.

Ciganda lideró una renovación de TV Ciudad, incluyendo su informativo, MVD noticias, que pasó a llamarse Info capital. También hubo una reconfiguración en la grilla y no se les dio lugar en la pantalla a partir de este año a ciertos programas que se emitieron hasta 2025.

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