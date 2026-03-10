TV Ciudad renueva su informativo: cambio de nombre y nueva estética en sus tres ediciones

Pantallazo

Montevideo Portal

El canal TV Ciudad se apresta a iniciar próximamente un cambio de etapa. La nueva dirección, asumida sobre la segunda mitad del 2025, decidió realizar modificaciones en cuanto al funcionamiento y la gestión del canal, entre ellos la renovación de su servicio informativo y de la grilla de contenidos en pantalla.



Según pudo saber Montevideo Portal, el medio de comunicación lanzará en las próximas horas la nueva era de su noticiero. El pasado viernes fue la última edición bajo el nombre de MVD Noticias, y este martes al mediodía se estrenará Info Capital, una denominación que remite a Informe Capital, el primer nombre que tuvo el servicio informativo del canal municipal, entre 2016 y 2022.

La actual dirección no solo decidió modificar el título del telediario, sino que también se embarcó en un cambio de estética y de escenografía: Info Capital pasará a estar identificado con tonos dorados y grises, dejando atrás el color verde que caracterizó a la administración de la comuna de Carolina Cosse.

El noticiero de TV Ciudad continuará teniendo tres salidas diarias y seguirá teniendo a los mismos periodistas al aire: la primera edición será de 8:30 a 9 horas con la conducción de Pilar Teijeiro, la edición mediodía de 13 a 14 horas con Rosina Mallarini y la edición central de 19 a 20 horas con Martín Rodríguez y Natalia Nogués como presentadores.

La actual dirección del medio optó por realizar una reconfiguración en la grilla y ciertos programas que se emitieron hasta 2025 no tendrán lugar en la pantalla en 2026: tales como el periodístico internacional Sin fronteras, que contaba con la conducción de Alejandro Gabard y Maite Sarasola y la participación habitual del analista Álvaro Padrón, y el ciclo De ida y vuelta, que fue presentado por Florencia Infante, Yamandú Cardozo y Pablo Silvera.

Además, se tomó la determinación de no contar con programas en vivo los fines de semana, motivo por el que se suprimió la edición dominical del informativo, conducida por Jose María Caraballo, y el ciclo periodístico La letra chica, que al término contó con Maite Sarasola y Jorge Temponi como presentadores.

No obstante, muchas de las propuestas se mantendrán. El programa de cine Corre cámara, conducido por Majo Borges, volvió a la pantalla en su horario habitual de los sábados, el humorístico La aldea, conducido por Diego González, estrena su nueva temporada este jueves 12 de marzo, mientras que otros ciclos como Conexiones, Sobreciencia e Ideas Cruzadas están próximos a estrenar sus nuevas propuestas.

El canal dirigido por José María Ciganda mantiene como programas diarios en vivo el magazine matutino Ciudad viva bajo la conducción de Fito Galli y Tania Tabárez, el periodístico Lado B con Wilmar Amaral, y el programa cultural Mirá Montevideo con Noelia Campo y Pablo Silvera.

Montevideo Portal