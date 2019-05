Jorge Vaz: "No tengo la menor duda de que el detenido estuvo cuando mataron a Lola"

Locales

El hombre apodado El Cachila ya había sido llevado a declarar en 2015 por el asesinato de Lola Chomnalez. Había sido el último en ver a la joven argentina y también fue quien encontró el cuerpo, elementos que ameritaban largamente su declaración ante la Justicia. Sin embargo, fue liberado porque no se encontraron indicios sobre su responsabilidad en el caso.

Cuatro años después, con nuevo fiscal en la causa, se lo imputó como coautor del homicidio. ¿Qué cambió en ese tiempo, qué cosa nueva surgió que ameritaran esta decisión?

Esta mañana, el fiscal Jorge Vaz dijo a Informativo Carve que desde que analizó el expediente del caso pensó seguir por esta línea, que coincide además con la investigación paralela que presentaron los padres de la adolescente.



"Después con el tiempo surgen otros elementos que hacen que a mi juicio no haya la menor duda que estuvo presente cuando asesinaron a Lola. No surgieron en el momento", dijo Vaz.

Además, Vaz asegura que la pericia semiológica que se le hizo al hombre no fue el motivo por el que se lo imputó sino la "frutilla de la torta", porque agrega un elemento más al demostrar que mentía en sus declaraciones.

"Yo lo imputo penalmente por lo que surge en las vistas del expediente. Si bien la pericia no es concluyente, es otro indicio que demuestra que cuando se le hacían preguntas, se explayaba en un lenguaje no verbal determinado. Pero cuando se le preguntaba sobre el hecho (el asesinato) en sí cambiaba su conducta", remarcó Vaz.

Al final de la audiencia, "la perita fue categórica en cuanto a que no era veraz cuando hablaba del caso Lola". "Pero no se solicita procesamiento por la pericia, que es un elemento más. Esta persona sabe quién mató a Lola Chomnalez. No tengo medios el día de hoy para saber quién fue el homicida pero sí que él estaba presente. Y no dudo que la persona cuya sangre estaba en la escena es el asesino", dijo, aunque explicó que El Cachila no hizo ninguna confesión por el momento.

Vaz no puede descartar que El Cachila sea incluso el autor del homicidio, pero no tiene indicios que le confirmen eso. "Sí que es coautor", aseguró.

Juan Raúl Williman, abogado de la familia, dijo también a Carve que los anteriores fiscales no disponían de algunos informes que sí tuvo Vaz, como un análisis de la posición del cuerpo. O los dictámenes que indican que fue conducida al médano y no se trasladó por sus propios medios.

Varios de estos elementos pueden encontrarse en el dictamen fiscal publicado ayer.