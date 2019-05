“El Cachila” dio detalles de los hechos que “sólo quien los presenció puede saberlos”

Policiales

Luego de la audiencia llevada a cabo este lunes en la Fiscalía de Rocha, el fiscal del caso Jorge Vaz pidió el procesamiento de "El Cachila", luego de su declaración en calidad de "indagado" en el caso de Lola Chomnalez, adolescente argentina que fue asesinada en Valizas en diciembre de 2014.

Según el dictamen de procesamiento que publicó la Fiscalía General de la Nación en su sitio web, "El Cachila" "da detalles del lugar y de cómo acaecieron los hechos que sólo una persona que los presenció puede saberlos".

"Me peché con ella. Ella venía por la playa caminando, yo iba para Valizas y ella iba para el otro lado. Yo venía de Aguas Dulces. Venía caminando normal, con la mochila. Tenía un short y una blusita fina", relató "El Cachila", cuando fue indagado por el asesinato de Lola.

La descripción que hizo con respecto de la vestimenta que Lola tenía en ese momento coincide con la ropa con la cual fue encontrado su cuerpo.

En aquel momento, "El Cachila" había dicho que le ofreció a Lola "estampitas" que el vendía: "nos cruzamos y yo le ofrecí la estampita, le dije: Hola amiga (...) te ofrezco una estampita, y ella me preguntó qué era eso y se la mostré".

El criminólogo e investigador policial, que en ese entonces era Sub Director Nacional de Policía Científica, de iniciales J.A., luego de analizar la escena y evidencia del crimen expresó la siguiente hipótesis: "ella no llega de forma voluntaria, la llevan hasta allí con algún tipo de amenazas, los cortes de los brazos pudieron haber sido intimidatorios, y no fue llevada por una sola persona tal vez dos. La vieron sola en un lugar bastante aislado, capaz la idea no fue matarla, sino pretender tener algo con ella y derivó a la muerte".

A modo de hipótesis se creía que Lola y El Cachila tuvieron un encuentro casual, se pusieron a charlar, y en determinado momento ella se sintió mal, según relató el indagado.

En cuanto a los perfiles psiquiátrico y psicológico de El Cachila, se determinó que "no padece ninguna alteración del pensamiento que lo vuelva inimputable".

"Sobre los hechos denunciados a lo largo de todo el proceso diagnóstico pericial surgen contradicciones y gran distancia afectiva del Sr. M. desplazando la responsabilidad del episodio acontecido a la adolescente L.C. a artesanos de la zona", agrega el dictamen de procesamiento.

Además, se explica en el texto que "El Cachila" utilizó "el mecanismo habitual de la mentira en situaciones en que se siente amenazado para desvirtuar la verdad en beneficio propio".

"A nivel emocional se observa una personalidad con características de un (..) tono antisocial que representa un patrón general de desprecio y violación de derechos de los demás y que sus expresiones aparecen detalladas en la presente evaluación. Muestra manipulación y control durante toda la instancia pericial en su beneficio para evitar un posible castigo. No surgen elementos de angustia o...ni autopercepción de las necesidades del otro", agrega.

Fiscalía señala que El Cachila en compañía de otros sujetos abordó a Lola en las cercanías del paraje conocido como "arinos" "llevándola contra su voluntad hacia la zona boscosa detrás de los médanos".

Sin embargo, no hay información suficiente para determinar que fue el autor del homicidio de Lola, pero "sí existen elementos que indican que estuvo presente en todo momento, incluso mientras ella falleció".

Algunos puntos esenciales que explican su culpabilidad a raíz de elementos que "El Cachila" se recordó en sus declaraciones son:

-En determinado momento Lola estuvo de rodillas.

-Era un poco más alta que él

-En el lugar adonde encontraron el cuerpo había un "árbol", siendo que un árbol aislado no es común en la vegetación de la zona

-Allí no había arena sino pasto (en una zona adonde lo que predomina es la arena)

En las inmediaciones había caballos pastando, etcétera.

