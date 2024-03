Jorge Díaz sobre denuncia a Orsi: “Hay que meter el bisturí y sacar todo el pus que hay”

Política

El abogado Jorge Díaz se refirió este martes a la denuncia realizada por una mujer trans contra el precandidato del Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi, por una agresión física que habría ocurrido en junio de 2014.

El exfiscal de Corte será quien encabece el equipo de abogados que defenderán al exintendente canario ante la denuncia realizada.

En diálogo con Telemundo, Díaz dijo que hubo “una instrucción clara, contundente y terminante por parte de su defendido de realizar una investigación a fondo sobre todos los hechos”.

“Él lo graficaba en llegar hasta el hueso. Yo utilizaría una imagen menos linda que esa. Y diría que hay que meter el bisturí y sacar todo el pus que hay en todo esto”, afirmó.

“Este caso tiene dos facetas muy claras. Una política, que no me corresponde, y una jurídica, que es la que sí me han encomendado”, añadió.

El pasado miércoles en la madrugada, una mujer trans de 42 años denunció al exintendente de Canelones por haberla agredido físicamente en 2014, en las inmediaciones del Parque Roosevelt. Según la denunciante, de nombre Paula, el hombre que la agredió le rompió la nariz de un cabezazo después de haberla subido al auto para contratar sus servicios sexuales. En su declaración ante la Policía, Paula declaró que, aunque lo reconoció hace muy poco, quien la agredió fue Orsi.