Denunciante de Orsi dio su versión: “No estoy con la farándula; quiero justicia”

Paula Díaz, la mujer trans de 42 años que denunció al precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, dio su versión sobre los hechos de agresión que presuntamente sucedieron en 2014.

Díaz habló telefónicamente con Montevideo Portal y respondió algunos cuestionamientos luego de que se hiciera público el reclamo formal. Lo que sigue es la charla completa.

¿Por qué denunciar tanto tiempo después?

En primer lugar porque cuando yo descubrí que era él, me pareció conocida su cara. Yo decía “esa cara la conozco”. La tercera vez que lo vi, me di cuenta de que era el tipo del Parque Roosevelt. Dije: “Mirá quién es este hijo de puta, el que me lastimó la nariz”. Después empecé a hablarlo con personas y me contactaron con Romina [Celeste Papasso] y me animé a denunciarlo. Era un tipo que me daba miedo. Hablé con Romina y ella me apoyó, y terminé denunciando.

Usted en la denuncia hace mención a una cirugía…

Sí, porque en abril de 2014 me operé la nariz y eso fue en junio. A los dos meses que me operé la nariz fue que yo tuve el inconveniente con él y me dio el cabezazo. Mi nariz estaba operada, el cirujano me la había dejado perfecta, respingada como yo la quería. Y al darme el cabezazo, me rompió la prótesis y me la dejó para abajo.

¿Se acuerda del nombre del cirujano?

Sí, René Wolff me operó. Falleció ya, hoy creo que opera el hijo [en la clínica Wolff].

En la denuncia usted habla de otra mujer que la ayuda. ¿Se acuerda de quién es?

Claro, él me da el cabezazo cuando yo le digo que me pague. Él me dijo que no me iba a pagar nada porque no había terminado lo que había empezado y era una atrevida. Ahí es cuando me da el cabezazo. Ahí me toco la cara y vi que estaba mojada; pensé que era baba pero no, era sangre y empiezo a gritarle. Y ahí viene una chica corriendo, que no sé de dónde salió porque cuando yo subí con él al auto no había nadie. Cuando yo le empiezo a gritar, él prende el auto y se va.

¿Sabe quién es?

Me dijeron que la habían matado cuando asesinaron a algunas chicas trans en el Parque Roosevelt.

Pero esas muertes fueron unos años antes, según partes policiales.

Bueno… entonces me tendría que poner a tratar de dar con la muchacha. Yo ahora ya no trabajo más en el parque y perdí contacto con ese tipo de trabajadoras.

¿Tiene algún detalle de cómo era el auto o el modelo?

No, porque soy un desastre para los modelos de autos. Pero sí sé que era de vidrios negros.

¿Ya lo había visto en la zona?

Creo que sí, pero que subí con él sí era la primera vez. Después de ese incidente, al mes, yo estaba con otra chica parada en el mismo lugar y él pasó. Medio como que frenó y se dio cuenta de que era yo y siguió. Después dio otra vuelta y lo cagué a puteadas y se fue. Después lo vi dos veces más y lo re cagué a puteadas.

Orsi es un dirigente político conocido, de hecho fue intendente en Canelones durante 10 años. Es raro que no lo haya visto o reconocido antes.

No, yo lo empecé a ver ahora. Hace cuestión de un mes.

¿En los medios?

Sí, en la tele sobre todo. A mí me sonaba su cara pero no sabía bien quién era. Me sonaba su cara pero no lo reconocía, hasta que un día me acordé y dije “mirá, es el del cabezazo”. Ahí fue cuando empezó todo esto de ver si denunciaba o no.

¿Cómo hizo el contacto con Romina Papasso?

Me contactaron, me pasaron el número y la llamé. Hablé con ella el martes [pasado] a la noche y le expliqué toda la situación cómo era y me dijo que me animara a denunciar. Yo le decía que no lo denuncié antes por miedo y le decía que capaz ella con eso me podía ayudar. No sé, darme algún consejo.

¿Quién las contactó?

Un conocido.

¿Pero conocido de dónde?

Del mundo de las trabajadoras sexuales.

La versión que da Orsi es que es un plan armado, que la denuncia no es cierta y que no es él quien la agredió.

Mi respuesta es que este tipo me contrató por un servicio, no me pagó porque estaba borracho, y encima me agredió y me arruinó la cara. Yo no estoy ni ahí con hacer farándula, ni popularidad. Lo que menos quiero es eso o sacarle plata a alguien. Yo quiero que se haga justicia. Yo pagué US$ 1.500 mi nariz y este tipo me dio un cabezazo y me la arruinó. Yo tenía que volver a pagar US$ 800 porque [la lesión] no fue culpa del cirujano. En aquel momento le dije que había tenido un accidente en moto; no le dije qué había pasado.

¿Pudo reparar después su nariz?

No, no pude. Mi nariz quedó mal.

Un cirujano plástico al que consultamos nos dijo que no se suele colocar una prótesis en la nariz.

Yo al otro día que me pasó esto fui al Pasteur, a emergencia, y no me dieron bola. Me dijeron que tenía que ir al cirujano que me había operado.

¿Pero tiene una prótesis?

Estaba respingada, en punta, y ahora está caída.

De nuevo, ¿esa supuesta prótesis sería de plástico o de qué material?

No, no sé si es plástico o qué. Si me tocás la punta de la nariz, se mueve para todos lados, parece una palanca de cambios.

¿Tiene idea de si hay más personas que hayan sufrido una agresión de su parte?

Yo no escuché que otra chica haya sido agredida, por lo menos hasta el momento. Capaz que otras chicas salieron con él, pero no lo sé porque tampoco lo tengo claro.

Algunos cuestionaban que denunció a la Policía a las 2:00, ¿por qué?

Yo soy trabajadora sexual y el único horario que podía era de noche.

Al momento del hecho denunciado, ¿usted vivía en Canelones?

No, vivía en Montevideo. Iba a trabajar ahí porque sí.

