Jerarca del FA investigada en Inau dijo que expedientes sin trámite nunca pasaron por ella

El presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau), Pablo Abdala, dijo que no se descarta denunciar ante la Justicia el caso de 171 expedientes a los que no se dio trámite durante la gestión anterior.

En declaraciones consignadas por radio Monte Carlo (930 AM), Abdala dijo que los expedientes incluyen "procesos disciplinarios internos y otras veces con situaciones que incluso afectan, podían afectar o afectaron la vulneración de derechos de niños y adolescentes, situaciones por ejemplo de malos tratos en algún centro, en alguna residencia, que, sin embargo, no se procesaron".

Una de las funcionarias involucradas en esta presunta irregularidad se desvinculó del organismo, pero sigue siendo funcionaria pública. La funcionaria que sigue trabajando es Andrea Venosa, actual directora por el Frente Amplio en el Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente (Inisa). La otra funcionaria se jubiló.

El diario El País informó este jueves que la investigación administrativa de Inau encontró "responsables" a las dos exfuncionarias de no tramitar estos 171 expedientes.

Abdala ratificó que estos son "hechos muy graves" porque "afectan derechos de terceros", e incluso en algunos casos "tenían connotaciones penales".

"El directorio advirtió esta realidad a partir de una investigación en concreto referida a la Dirección Departamental de Salto, donde se había producido en el año 2012 una serie de hurtos o de hechos de apariencia delictiva que fueron denunciados, se dispuso una investigación, se hizo una investigación, se identificó a los responsables y sin embargo en 2014 el expediente quedó detenido hasta el año pasado", explicó.

Venosa, que era directora de la División Jurídica del Inau en aquel entonces, dijo a Montevideo Portal que esos expedientes "nunca pasaron" por su área ni por ella.

"Es una investigación que está en trámite. El presidente del Inau está entrando en una falta grave, de estar revelando datos de una investigación administrativa en trámite, ya que el directorio no tomó resolución sobre ese expediente. El decreto 500 establece que las investigaciones son reservadas y que cualquier funcionario que divulgue datos o partes de esa investigación puede ser sancionado por faltas graves", aseguró.

"Me extraña que hayan encontrado un mueble de esas características con 171 expedientes después de que yo me fui. Yo entré a Jurídica en 2016, cuando ingreso se había hecho ahí una inspección general en toda el área, de todos los expedientes que había dejado el anterior director de Jurídica. Ahí asumo con la tranquilidad de que se había hecho esa inspección en cuanto a los expedientes", agregó.

Venosa explicó que cuando ingresó pidió a todas las áreas de Jurídica, que eran seis, que le den los expedientes en trámite y le hagan un listado. "Las direcciones me dieron el listado, había alguna dificultad en Sumarios, pero eran de un año o dos para atrás no de esta entidad de atrasos y cantidad de expedientes", señaló. "Esos atrasos se debían a que había muy poca gente trabajando en el área de Sumarios. Se dedicaban a todo el país y el trabajo era mucho, pero no era esta cantidad de expedientes ni del año 2012", añadió.

La exjerarca del Inau señaló que ella ingresó en 2016 "y supuestamente esos expedientes quedaron en ese armario desde 2012, 2014, por lo cual yo nunca pude acceder a ellos". "Si la Dirección de Sumarios no me alertaba de que estaban no tenía cómo saber, ya que en el relevamiento no lo traían. Hasta que ellos no me lo eleven a mí no puedo tomar conocimiento de esos expedientes porque son reservados por el decreto 500", agregó.

Venosa afirmó: "esos expedientes quedaron en la Dirección de Sumarios desde 2014 y nunca fueron pasados a mi área, tampoco tuve conocimiento ni pasaron por mí. Pueden haber pasado por el anterior director de Jurídica, no por mí".

"Cuando dejo el cargo en abril de 2020 se hizo otra inspección de Inau, ahí dio todo bien y me pude ir al cargo que tengo en Inisa. Esto se ve que se releva cuando la directora de Sumarios se va a jubilar y encuentran ese armario con expedientes", añadió.

Además, Venosa dijo que lo que le extraña del directorio del Inau "es que haya autorizado que esa funcionaria se jubile con todos esos expedientes que estaban ahí y los encontraron en ese momento. Eso es una irregularidad, porque no deben permitir jubilarse a nadie que tenga expedientes en trámite".

"Es una irregularidad que estén hablando de una responsabilidad alguien cuando no está comprobado ni determinado en la investigación. No se me ha dado vista ni posibilidad de ir a declarar para poner en conocimiento mi posición. Se vulnera también mi defensa en el debido proceso", aseguró.

La actual directora del Inisa señaló que quiere "llegar al fondo del asunto y que se sepa la verdad de lo que pasó". "Estoy dispuesta a declarar en todos los ámbitos que sean necesarios. Si es necesario iremos al ámbito judicial. No tengo otra versión de los hechos que esta, yo desconocía que estaban esos expedientes ahí", concluyó.