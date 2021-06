Jerarca de Rocha defiende a Gavazzo: “Ayudaron a vivir libres de dictaduras comunistas"

Política

La directora de la oficina Adulto Mayor y Discapacidad de la Intendencia Departamental de Rocha, Susana Núñez, publicó en su Facebook una defensa del represor José Nino Gavazzo, que falleció este fin de semana en Montevideo a los 81 años. "Nos ayudaron a vivir libres de dictaduras comunistas. Ya falleció. Descanse en paz!", publicó la jerarca al compartir una noticia de Subrayado que daba cuenta de que estaba internado.

"Todo tan raro, procesado: ‘En calidad de PRESUNTOS autores penalmente responsables, de un delito continuado de privación de libertad'. DEFINICIÓN DE ‘PRESUNTO': Que se supone o se sospecha aunque no está demostrado. ‘ presunto asesino' NO SE DEMOSTRÓ... Y SEGUIRÁN MURIENDO POR ‘SUPOSICIONES'?? SIN PRUEBAS PERO HAY QUE CONDENARLOS PORQUE NOS AYUDARON A VIVIR LIBRES DE DICTADURAS COMUNISTAS. YA FALLECIÓ. DESCANSE EN PAZ", publicó la jerarca y dirigente de Cabildo Abierto.

Consultada sobre la publicación, que ya no aparece en su muro de Facebook, la jerarca dijo a Montevideo Portal que desconocía si había sido borrada o no la publicación. "Yo cuando publico algo siempre es referido a un medio de comunicación, a las pruebas que tiene el medio de comunicación para publicar algo. No es cuestionando la ley, sino al medio de comunicación para ver qué pruebas tiene", explicó.

En 2017, Gavazzo fue condenado a 30 años de penitenciaría por la Justicia uruguaya por los asesinatos de una treintena de personas durante la dictadura. Al año siguiente, un tribunal de apelaciones ratificó la sentencia.

"Ustedes lo vieron, pero yo no vi las pruebas a las que te estás refiriendo", respondió Núñez a propósito de la condena. "Jamás doy por hecho algo que yo no vi. No es cuestionando leyes ni nada que se le parezca. Yo lo que pongo en Facebook siempre es cuestionando un poco los medios de comunicación, pero en realidad nosotros sabemos también que somos perseguidos", concluyó la jerarca antes de despedirse.

Otras publicaciones de Núñez en Facebook revelan que no solo cuestiona a los medios de comunicación.

El 23 de junio, al compartir la noticia de que "investigan a policía que fue filmando tirando piedras a una persona" en Salto, criticó sin nombrarlo al actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber. "Ya no está quien les brindó total apoyo", publicó en referencia al exministro Jorge Larrañaga.

"Ahora vuelve lo que teníamos antes. Todos tienen derechos a agredir a la policía, pero ellos no pueden defenderse porque volvemos a los sumarios excesos policiales. Qué poco lo que venía siendo bueno", aseguró.

En otra publicación, se preguntó dónde se puede conseguir "uno" como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acompañado del siguiente texto: "'Cállense y déjenme trabajar'. Así contestó el presidente de El Salvador a esos de ‘derechos humanos' que se la pasan defendiendo los derechos de los criminales y no de sus víctimas. Nayib Bukele se ha propuesto eliminar las maras de El Salvador. ‘Que se maten entre ellos mismos adentro de la misma cárcel, ellos no me interesan. Me interesa la gente honesta y trabajadora de este país'".

Reacciones

Por su parte, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, publicó el 26 de junio en referencia a la muerte de Gavazzo que "se fue el más vil exponente de una era".

NO DOBLARÁN CAMPANAS: x la puerta de atrás de la historia se fue el + vil exponente de una era. Supo cebarse en la carne y alma de indefensos practicando la cobardía más grande de torturas y vejaciones sin límites xa las q jamás hay excusas válidas. No habrá paz en su tumba. — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) June 26, 2021

Pero además respondió cuestionamientos presentados por dirigentes del Frente Amplio al posteo que hizo la jerarca en su Facebook. Ante un comentario a un tuit de la edila Bárbara Ferronato (MPP) que preguntaba sobre los dichos de la directora, Umpiérrez agregó: "Lo mismo que a los que festejan y reivindican un acto criminal como la toma de Pando o nunca se arrepintieron de secuestros, robos y asesinatos desde la guerrilla. O me perdí un capítulo ? Abrazo".

Lo mismo que a los que festejan y reivindican un acto criminal como la toma de Pando o nunca se arrepintieron de secuestros, robos y asesinatos desde la guerrilla. O me perdí un capítulo ? Abrazo — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) June 27, 2021

