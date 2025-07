Intendencia de Montevideo investiga presunta maniobra para beneficiar a Cecilia Cairo

Política

La Intendencia de Montevideo emitió una resolución el pasado viernes 4 de julio en la que dictamina, a través de la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales, una investigación administrativa por parte de la Unidad Sumario de la comuna por una “supuesta irregularidad” cometida para favorecer a la exministra Cecilia Cairo –por ese entonces diputada– con el pago de una multa en un estacionamiento.

De acuerdo con la publicación de la comuna, a partir de una denuncia promovida por el Departamento de Movilidad, se constata la existencia de “un video aparentemente realizado por una persona, que circula por las redes sociales, y fue subido en su cuenta de Tiktok, haciendo alusión a supuestas irregularidades en las que habría incurrido otra ciudadana reconocida en el ámbito público y que vincularían a algunos/as funcionarios/as de esta Intendencia”.

El video al que se hace referencia es uno publicado por una usuaria de TikTok llamada @carolinazabala26, quien titula el audiovisual “Otra denuncia de abuso de poder de Cecilia Cairo”, dado que, cuando el audiovisual fue publicado, Cairo estaba envuelta en el escándalo de sus viviendas irregulares, que finalmente la llevó a renunciar a su cargo como titular del Ministerio de Vivienda.

Zabala dice en sus redes, mirando a cámara, que presuntamente el 30 de junio de 2023 Cairo estacionó con su auto “en Mercedes y Germán Barbato, que es una zona para personas con discapacidad, es un lugar exclusivamente para que estacionen los autos que tienen chapa para personas con discapacidad”. “Bueno, ella estaciona de todas maneras”, enfatiza.

Tras esto da datos sobre cuál es su matrícula y padrón “por si alguno quiere verificar en su Sucive”. “Obviamente, el guinche le lleva el auto”, narra y suma: “Llega a la plaza de estacionamiento a buscar su auto, pero no va sola, como va cualquiera. Primero, llama al director de Movilidad de la Intendencia, compañero de ella de militancia, [Pablo] Inthamoussu… Y la acompaña el secretario de él, Justo Onandi”.

De acuerdo con esta persona, a “los inspectores que estaban allí trabajando” les “llega un código nueve”. “El código nueve es que vos te podés llevar el auto sin pagar y lo pagás después cuando puedas. No como vos que te jodés si no tenés plata y lo tenés que pagar igual”, valoró.

Para que se diera ese código nueve, presuntamente, hubo una autorización de la directora de Tránsito, “que en aquel momento era Fernanda Artagaveytia”. Y, a su vez, alega, Artagaveytia fue autorizada por Marianela Doler, directora de Vigilancia y Tránsito.

“¿Saben lo que me acabo de enterar? Que recién acaban de conveniar la semana pasada o capaz que esta semana con todo lo que pasó, no me extraña porque la primera fecha que tiene que pagar el convenio con $ 80.000, que debe hace 2 años, es del 30 de abril de 2025, o sea, ahora el 30 recién tiene que pagarlo la primera cuota, o sea, nunca pagó, estacionó en un lugar sin discapacidad, utilizó abuso de poder, llama a sus compañeros de comité de base, militantes, ¿verdad?”, acusó.

Ante esto, la IM afirmó que en el video se hace referencia a que “el vehículo de ciudadana habría sido guinchado por estar mal estacionado, y que posteriormente habría sido devuelto sin haber abonado la suma correspondiente (Código nueve), por lo que sugiere el dictado de una resolución”.

En este sentido, resolvió esta semana “encomendar a la Unidad Sumarios la realización de una investigación administrativa, a fin de esclarecer los hechos motivo de obrados y deslindar eventuales responsabilidades”.