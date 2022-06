Jerarca de Canelones: en club Parque del Plata “no había actividad social, sí privada”

Política

El director general de administración de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin, se refirió al juicio de desalojo que inició la comuna canaria contra el club Parque del Plata y respondió a los cuestionamientos del diputado nacionalista Alfonso Lereté.

Irigoin dijo a Montevideo Portal que “básicamente la historia con el Deportivo Parque del Plata se inició en el período 2010 – 2015. Ahí hubo una serie de denuncias e irregularidades de vecinos”.

Según informó El País, Michel Casadei, presidente del club que milita en la primera división amateur del fútbol uruguayo, dijo que el conflicto comenzó en 2018.

El jerarca de la comuna canaria dijo que en 2015 iniciaron “las conversaciones en el sentido de poder instalar un programa deportivo desde la Intendencia de Canelones compartido con ellos en las sedes”.

“Costó un poco ponerse de acuerdo y que ellos asuman la realidad de que no había un comodato vigente pero que eso no era mayor dificultad de tener que todas las partes trabajen para eso y que se pueda cumplir", agregó.

Irigoin sostuvo que tuvieron "tres años de diálogo con negativas y excusas, inclusive las excusas de un robo llevaron a la directiva o a quienes se hacen llamar directivos a que nunca presentaran ninguna documentación ni nada". "El saber popular en el pueblo es que obviamente no hay elecciones desde hace muchísimos años y eso es cierto”, acotó.

Por otro lado, Irigoin comentó que en el club “no hay actividad social ninguna y eso lo comprueba el proceso judicial”. “Obviamente nosotros en diálogo con ellos intentábamos atravesar un proceso que permitiera sanear la cuestión de vínculos con el club. No hubo voluntad de eso y ahí creo que hubo muy mal asesoramiento en cuanto a las posibilidades reales de poder hacer un comodato a 25 años como planteaban ellos de que el intendente de un día para el otro le firmara un comodato a 25 años sin siquiera ellos presentar ningún tipo de documentación, en ese momento no tenían personería jurídica, en ese momento no tenían nada que los avalara como autoridades”, añadió.

Además, el jerarca de la Intendencia de Canelones sostuvo que tenían “un montón de denuncias tanto policiales como sociales de vecinos”. “Sí constatábamos porque vivíamos ahí de que no había actividad social y que sí había actividades privadas”, aseveró.

Irigoin afirmó que “no se pudo por ningún tipo de voluntad de ellos avanzar en lograr un vínculo formal”. “La situación que nos queda al final es este predio público con instalaciones construidas por un club deportivo desde hace muchísimos años explotados simplemente por privados y representados por personas y más nada que eso, sin ningún tipo de marco real o jurídico”, expresó.

“Hoy estamos en el proceso que en julio se tiene una audiencia para la presentación de testigos donde nosotros pedimos tomar, recuperar las instalaciones para la sociedad a través de la intendencia y el uso deportivo que fue para lo que fue construido desde un principio”, concluyó el jerarca.