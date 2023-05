Jerarca colorado intercedió en congreso de jóvenes y eso molestó a otros dirigentes

Política

Montevideo Portal

El director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, trabaja desde hace un tiempo en su precandidatura a la presidencia de la república a través de un sector propio, Viento de Cambio, que mantiene diferencias con las agrupaciones mayoritarias de la colectividad, Ciudadanos y Batllistas.

Este fin de semana, en el marco de un Congreso Nacional de la Juventud (CNJ) del Partido Colorado, Acosta y Lara protagonizó un contrapunto con jóvenes de la colectividad en medio de la votación de la nueva conducción del órgano máximo de la juventud partidaria.

El hecho de que un dirigente con trayectoria haya intercedido en una instancia juvenil causó sorpresa y molestó a dirigentes de Ciudadanos y de Batllistas, si bien desde los sectores mayoritarios buscaron en la interna partidaria bajarle el perfil a los cruces del jerarca con los jóvenes, dijeron a Montevideo Portal fuentes coloradas.

Consultado por Montevideo Portal, Acosta y Lara negó que le haya levantado la voz a alguno de los presentes, como lo acusó el dirigente juvenil Diego Riveiro a través de su cuenta de Twitter.

El líder de Viento de Cambio aseguró que había personas que querían votar fuera de padrón, y eso implicaba un cambio de reglas. Por eso, dirigentes juveniles de su agrupación lo consultaron, lo que generó que él vaya hasta el lugar donde estaban las mesas de votación para asistirlos.

Quienes me conocen saben que siempre intento no cruzar en redes a otros colorados, pero lo de ayer paso todo tipo de límites, y más viniendo de un precandidato. Si lo que quiere es renovar debería cuestionarse un par de cosas que tiene bien adentro de la vieja y nefasta política. — Diego Riveiro González (@driveiro8) May 28, 2023

El precandidato también negó que un grupo de personas de su agrupación haya quedado sin traslado para volverse del evento. Lo que ocurrió, según dijo, fue que el grupo se dividió en dos y se reorganizó, porque había algunos que querían regresar más tarde.

Según afirmó Acosta y Lara, el desarrollo del congreso juvenil del sábado tuvo “connotaciones políticas”, ya que mostró un “ninguneo” de Ciudadanos y Batllistas a su agrupación. El jerarca considera que los sectores mayoritarios están molestos porque otros grupos se presentaron y obtuvieron cargos en la conducción juvenil.

Las mesas y la votación

En la elección, la Lista 3, que representaba en unidad a Ciudadanos y Batllistas, fue la más votada y obtuvo 10 lugares de los 15 disponibles en la Coordinadora Nacional de la Juventud. La agrupación de Acosta y Lara obtuvo tres puestos, y los restantes dos fueron para Nuevo Impulso, otra agrupación opositora a la mayoría.

Participantes del Congreso dijeron que el episodio protagonizado por el director nacional de Telecomunicaciones tuvo lugar al momento de la votación. Había unos 500 congresales para votar y cuatro mesas disponibles para el sufragio, por lo que se generaron largas filas y esperas.

Según fuentes de Ciudadanos y de Batllistas, Acosta y Lara fue hasta las mesas y se puso a discutir con distintos jóvenes, alegando que había personas inhabilitadas para votar. La versión del dirigente es que fue a asistir a representantes juveniles de su agrupación que sentían que no eran escuchados.

Lo que ocurrió es que para votar se necesitaba estar afiliado, pero no todos estaban en el padrón, puesto que no se habían procesado aún los datos de algunos de los congresales.

Según Batllistas y Ciudadanos, si esas personas estaban al día con la cuota, se les debería habilitar la votación, pese a que no estaban formalmente en el padrón por cuestiones administrativas, lo que generó los reclamos de Acosta y Lara.

El episodio quedó expuesto en algunos mensajes que referentes de la juventud colorada escribieron en redes sociales.

Fundamento hay y muy grave, la verdad que muy dolida con “dirigentes” que solo ensucian el nombre de mi departamento. Un congreso hecho por y para jóvenes se convirtió en una batalla del Dr. Único adulto controlando mesas, gritándole e insultando a los jóvenes. Tristísimo. — Salo Miraldo (@salo_miraldo) May 28, 2023

La versión de Acosta y Lara

Acosta y Lara reconoció que había un ambiente de griterío, pero reafirmó que él no le levantó la voz ni le faltó el respeto a ninguno de los presentes. Además, según sostuvo, él no tomó el episodio como una discusión, sino que asistió a los dirigentes juveniles de su agrupación ante una situación particular.

“Yo no levanté la voz a nadie. Simplemente hice la acotación de que había gente que no estaba en el padrón, y que estaba supuestamente inscripta y se quería hacer votar. Y lo hice apoyando a los chicos nuestros, que obviamente en esa situación sentían que no se los escuchaban. No fue que levanté la voz, ni mucho menos, y no quiero entrar en eso. Simplemente respaldé a nuestros dirigentes”, dijo.

“Uno de los grupos que tiene su propio precandidato, que presentamos una lista en el Congreso de la Juventud, y que ni siquiera se nos haya dicho que pasemos adelante para saludar, significa que el partido está concentrado en Batllistas y Ciudadanos. Y es evidente que hay un ninguneo político. Ese es el verdadero asunto. Acá hubo un ninguneo a un grupo que, quieras o no, somos el segundo grupo más votado. Si ellos están juntos, y salimos segundos, somos el segundo grupo más votado”, afirmó.

Más adelante, Acosta y Lara remarcó que el Partido Colorado “no se puede dar el lujo de ningunear a ningún candidato político”. “Al contrario: los que hoy no tienen candidaturas son Batllistas y Ciudadanos. Viento de Cambio sí tiene su candidato”, concluyó.

Montevideo Portal