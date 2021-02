Jefe de Policía dispuso investigación administrativa tras el incidente en Malvín Norte

Policiales

El Jefe de Policía de Montevideo, Mario D´Elía, resolvió el inicio de una investigación administrativa tras el incidente que se generó este domingo en el barrio Malvín Norte. Información policial indica que D´Elía "ordenó aportar toda la información a la investigación que está llevando adelante la Fiscalía de Flagrancia de 7° turno".

El incidente, en el que tres civiles resultaron heridas, se produjo tras un presunto hurto en Hipólito Yrigoyen entre Carlos Salvagno Campos y Melitón Romero.

Sobre el mediodía de este domingo, la Policía recibió una denuncia por este delito. Posteriormente, un móvil policial recorrió la zona y vio a un hombre "que se ajusta con las descripciones aportadas, pero este se fuga del lugar", según indica un comunicado oficial.

Según la Policía, "personas que allí se encontraban impidieron el accionar policial generando incidentes".

Desde el Ministerio del Interior indicaron a Montevideo Portal que la Policía efectuó "disparos de arma de fuego con munición no letal en forma disuasiva".

En un video difundido por vecinos puede verse que policías y civiles se tomaron a golpes de puño en la vía pública. Posteriormente, un efectivo disparó munición no letal contra una mujer a poco más de un metro de distancia. En el video se percibe que la Policía efectuó al menos dos disparos y luego se retiraron todos los efectivos.

Según informó la diaria, tres mujeres de 56, 28 y 20 años resultaron lesionadas a causa de los disparos de munición no letal. Los móviles policiales se fueron del lugar y no prestaron asistencia a las lesionadas.

Una de las víctimas, de 28 años, dijo en una entrevista a Subrayado que estaba en su patio colgando la ropa cuando sintió que se acercaba una camioneta y "empezaron los disparos".

"Varias personas salimos a preguntarles por qué. Lamentablemente justo esa parte en la que ellos llegan no quedó filmada, pero nosotros lo vimos y no vamos a mentir. Nosotros no los agredimos en ningún momento. Si bien hubo gritos, nosotros no los agredimos en ningún momento. Solo en la discusión que se genera entre él (un policía) y yo. Me trata mal como mujer, como persona, me denigra por ser negra y el barrio en el que vivimos", aseguró sobre un efectivo.

"Yo me acerco a pedirle su rango policial, su número de auto y su matrícula para poder efectuar una denuncia. Nosotros no somos ningunas ignorantes. No puede bajar a las 12 del mediodía a los tiros como si nada, sabiendo que hay un montón de niños. Encima salimos a quejarnos por el tema de los niños y ta, se generó toda la discusión, me empezó a tratar mal y ahí está todo en los videos, que no se miente ni se minimizan cosas", añadió.

La denunciante afirmó que la gravedad de su lesión "es bastante importante". Además, aseguró que una vecina logró sacarle algunos perdigones del cuerpo y luego fue al Hospital Pasteur a recibir asistencia médica. "Me quedaron unos perdigones adentro, por lo que tengo que pasar por cirujano", continuó.

