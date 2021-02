Policiales

Incidentes en Malvín Norte: pedreas a policías que utilizaron munición no letal

Tal como informáramos, sobre las 12 horas de este domingo se produjeron incidentes entre policías y vecinos en el barrio Malvín Norte de Montevideo, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Montevideo Portal.

Primero, un llamado al servicio de Emergencias 911 dio cuenta de un hurto en proceso en Hipólito Irigoyen y Dr. Arcos Ferrand, por lo que personal policial fue enviado al lugar.



"Un móvil recorrió la zona y avistó a un hombre que se ajustaba con las descripciones del presunto ladrón, por lo que se procedió a realizar la revista correspondiente", explicaron a Montevideo Portal.

En ese momento, indicaron las fuentes, "personas que se encontraban en el lugar comenzaron a apedrear a los móviles policiales, por lo que uno de los efectivos sacó su celular para realizar un registro fílmico de los incidentes".



Allí, "una mujer le arrebató el celular y se lo tiró a una cañada de la zona". Según los policías presentes, "llovieron piedras".

Desde la cartera indicaron que "se efectuaron disparos de arma de fuego con munición no letal en forma disuasiva".



Las autoridades indicaron en primera instancia que una mujer de 56 años resultó lesionada.

En las últimas horas de este domingo, finalmente se conoció que fueron tres las mujeres que se presentaron en el Hospital Pasteur para recibir atención médica: C. M, de 56 años, su hija, D. E. M, de 28 años, y una vecina, M. L. R, de 20.



La mujer mayor fue diagnosticada con "heridas de perdigones en brazo derecho". Su hija, presentó una "herida de arma no letal en pierna derecha", y la vecina de ambas, tenía "heridas de perdigones en abdomen, tórax y cara".



Las mujeres decidieron denunciar el accionar de la policía.Vecinos grabaron parte de los incidentes con sus teléfonos celulares.

