Jefe de Policía de Colonia criticó la LUC y blancos lo acusaron por “acciones políticas”

El Partido Nacional (PN) cuestionó al jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, luego de que declarara sobre el delito de lavado de activos y su vínculo con los departamentos que tienen costa, como Colonia, y fuera crítico con la aprobación en el anterior período de gobierno de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En una entrevista realizada por La Diaria, el jerarca policial aseguró que en Colonia “existe cierta pasividad para darse cuenta de algunas situaciones que llaman la atención con el manejo del dinero, con inversiones que se realizan”. “Creo que la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración en el período de gobierno pasado, que flexibilizó los controles para el desembolso de dinero, fue una puerta abierta para eso”, consideró.

Además, agregó: “Creo que el enfoque fue equivocado, en el sentido de centralizarnos en el microtráfico. De hecho, creo que estos últimos episodios que han sucedido, como el atentado a la fiscal Mónica Ferrero, tienen que ver con eso”.

Ante estas declaraciones, el senador nacionalista Javier García se pronunció en la red social X y afirmó que “otra vez un Jefe de Policía departamental ingresa en acciones políticas que tiene expresamente prohibidas, actuando más como puntero político que como autoridad de todos”. En la misma línea, escribió: “Hace una acusación pública tirando un manto de dudas sobre inversiones realizadas allí y responsabiliza al gobierno pasado. ¿Está investigando? ¿Cuáles inversiones? ¿Lo sabe la Fiscalía? Está obligado a dar cuenta a Fiscalía de su sospecha o de sus investigaciones”.

Por último, el legislador blanco aseguró que “este camino de jefes haciendo política es peligroso institucionalmente”. “De ahí a otros desvíos como servicios de inteligencia usados políticamente hay un paso”, apuntó García.

Por su parte, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, mencionó: “Es preocupante escuchar a otro jefe de Policía haciendo consideraciones ajenas a la profesionalidad que debe honrar el uniforme policial. Cuidar la credibilidad de la institución también es parte del deber”.

No es la primera vez que el partido opositor critica las declaraciones de un jefe de policía departamental. En el pasado mes de agosto, el Partido Nacional pidió la renuncia de Sergio Solé, exjerarca policial de Río Negro, luego de que participara de una mesa Política del Frente Amplio. Tras la polémica, Solé fue cesado de su cargo.

