Javier García cuestionó contratación de INAU a universidad argentina y pidió informes

El senador del Partido Nacional Javier García presentó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Desarrollo Social para que se brinden explicaciones sobre la contratación realizada con una universidad privada argentina para la capacitación de funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau).

El planteo del nacionalista se debe a una resolución del organismo mediante la cual se adjudicó por compra directa un monto de US$ 250.000 a la Universidad Atlántida para dictar 300 cursos de la “Diplomatura Superior Universitaria en Infancias e Instituciones”. En el texto, al que accedió Montevideo Portal, García señala como “llamativa” la contratación con una institución extranjera y plantea que no consta que se haya consultado a la Universidad de la República ni a universidades privadas del país para brindar ese tipo de formación.

Estos mismos reclamos realizó el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU e Inisa (Suinau) a través de un comunicado emitido el pasado viernes.

Para el senador blanco, no se consideraron “instituciones de nuestro país”, las cuales “seguramente cuenten con alternativas para capacitar a los funcionarios de INAU”, insistió.

Entre las consultas planteadas al ministerio, el senador solicita que se informe qué opciones se analizaron en instituciones públicas y privadas del país, si existen informes jurídicos y técnicos que respalden la contratación, y si se realizaron consultas formales a universidades uruguayas. Además, pide conocer cómo llegó la propuesta de la universidad argentina y cuál fue la evaluación realizada sobre esa institución, incluyendo antecedentes y posicionamiento académico.

