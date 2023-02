Javier García citó a Líber Seregni y criticó al MLN y al PCU a 50 años de “febrero amargo”

Política

Montevideo Portal

La Asamblea General recordó este jueves los episodios militares y políticos del 8 febrero de 1973 que, cuatro meses después, terminaron con la disolución del Parlamento uruguayo y una dictadura de más de 12 años. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, asistió al Parlamento acompañado por los comandantes en jefe de las tres fuerzas, el general de Ejército Mario Stevenazzi; el de la Armada Nacional, almirante Jorge Wilson; y el de la Fuerza Aérea, general del aire Luis de León, y por oficiales generales y superiores de la Armada y el Ejército.

En rueda de prensa, el ministro García dijo que “por más que la conmemoración sea por los 50 años de los episodios de febrero del 73 que terminaron en el golpe de Estado de junio, y fue el comienzo del quiebre institucional, hoy, 50 años después, celebramos la democracia”.

El secretario de Estado destacó que “esto es lo bueno, de tener hoy, instituciones democráticas fuertes, pluralismo, libertad, partidos en pleno uso de sus libertades, ciudadanos libres la Constitución a pleno”.

“Por eso también es tan bueno que participen los mandos de las Fuerzas Armadas, es una señal de institucionalidad muy fuerte, un país donde la Constitución rige plenamente. Y Fuerzas Armadas constitucionalistas, democráticas, sujetas al mando civil y honorables y honrosas de cumplir con el juramento que cada oficial hace el día que se recibe”, planteó el ministro, y agregó: “Nosotros celebramos la democracia, porque en definitiva es eso, es poder estar un día como hoy, no tanto mirando en el pasado, sino, a partir de lo que sucedió 50 años atrás, mirarnos hoy y mirar para adelante. Mirar un país de libertad, un país donde ustedes, la prensa, las personas, todos podemos emitir nuestras opiniones. Entonces, creo que hay que tener una visión positiva, que no es anclarse en el pasado; lo negativo sería anclarse en el pasado; esa visión no la comparto”.

“Pasaron cosas que, por suerte, hoy están superadas. Y los enfrentamientos que terminaron en el golpe de Estado y en la quiebra institucional fueron superados y podemos tener diferencias, pero, entre todos, abrazar la libertad y la democracia”, agregó García.

Luego, se refirió entonces a su rol en el Ejecutivo. “El presidente de la República y quien habla ejercemos el mando superior de las Fuerzas Armadas que, obviamente, varios de sus integrantes tuvieron un papel protagónico y protagónicamente negativo, u otros que tuvieron un papel apegado a la Constitución. Hoy recordábamos al contralmirante Zorrilla, que fue quien defendió la Constitución y le costó”.

Comandante Zorrilla

El pasado miércoles 8 de febrero se cumplieron 50 años desde que el Ejército y la Fuerza Aérea desconocieron el nombramiento del ministro de Defensa Antonio Francese, designado por parte del presidente la República, Juan María Bordaberry. Esas instituciones tomaron en la noche de ese 8 de febrero Canal 5, y anunciaron que desconocerían las órdenes de Francese. En tanto, el comandante en jefe de la Armada, José Zorrilla, marcó la posición contraria y ordenó bloquear la Ciudad Vieja en defensa de la legalidad.

Luego de cuatro días de tensiones, Bordaberry cedió a las presiones militares a cambio de continuar en la presidencia.

El 12 de febrero, el presidente firmó el llamado “pacto de Boiso Lanza”, que contempló las exigencias de los mandos militares y marcó el inicio de un gobierno cívico-militar.

Un día antes, Zorrilla renunció a la jefatura de la Armada, luego de que desde la Base Naval del Cerro varios oficiales de esa fuerza desconocieran su autoridad alineándose con el Ejército y la Fuerza Aérea.

A iniciativa del Partido Colorado, este jueves la Asamblea General recordó aquellos episodios que terminaron con la disolución del Parlamento uruguayo en junio de 1973 y una dictadura de más de 12 años.

“Fuerzas Armadas democráticas”

El ministro García destacó, además de la figura de Zorrilla, la lealtad institucional de las fuerzas de hoy. “Hoy nosotros tenemos Fuerzas Armadas democráticas, constitucionalistas que, obviamente, los hechos del pasado no fueron responsabilidad de una sola persona ni de una sola institución. Hubo varios que tuvieron responsabilidades y me parece que es una buena señal de las Fuerzas Armadas, las de hoy, las de hace ya mucho tiempo, son Fuerzas Armadas, vuelvo a reiterar, leales a la Constitución y a la ley”,

El ministro fue consultado acerca de si hace falta que las Fuerzas Armadas en algún momento hagan un mea culpa profunda de estos sucesos, y respondió: “Yo comparto el análisis que hace unos años atrás hizo el general Líber Seregni. El general Liber Seregni dijo ‘las instituciones no piden perdón, son las personas’. Porque yo pregunto, ¿el contralmirante Zorrilla que defendió la Constitución, él tiene que pedir perdón? Y era un militar, ¿cuántos militares democráticos hubo? Me parece muy paradójico que haya sectores políticos que fueron protagonistas, negativamente protagonistas, que miran para el costado. Y que les pidan a otros lo que ellos no hicieron. Yo nunca vi al MLN [Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros] o al Partido Comunista decir ‘nos equivocamos y fuimos protagonistas de haber querido violar la Constitución’. Entonces, es muy paradójico que se enfoque solo en las Fuerzas Armadas”, puntualizó.

El ministro agregó que “el Senado de la República, cuando hace unos años atrás, su presidente, que era vicepresidente de la República, fue procesado por corrupción, ¿alguien le pidió al Senado que pidiera disculpas? No hubiera correspondido ¿no? Cuando procesaron hace unos años atrás al presidente del Banco República ¿alguien le pidió al Banco República que pidiera perdón? No corresponde. Es la persona”, señaló, según consigna Presidencia.

“Estamos hablando del presente. Y ya hubo terrorismo de Estado y hubo terrorismo que después fue Estado. Así que, nada de mirar para el costado. Cada cual me parece que tiene que asumir sus responsabilidades y construir el futuro. Esa es nuestra visión, por eso desde nuestra responsabilidad de gobierno, el de estar aquí presentes, celebrando la democracia, que es presente y que también es futuro, y estar con las Fuerzas Armadas, con sus mandos institucionales absolutamente pegados a la Constitución y a las libertades”.

“Las Fuerzas Armadas han sido de las pocas instituciones que hicieron un análisis profundo de los hechos del pasado. No ha habido en sectores políticos ese análisis. Y el Ejército Nacional hizo una revisión de todos los programas de Historia Militar del 58 al 2020, e incluyó ese período. Lo hizo con pluralismo, con apertura y hoy los oficiales, y aquellas instituciones de formación militar, se nutren de una vastísima bibliografía que va, le diría en términos ideológicos, de una punta a otra del extremo. Y, al mismo tiempo, analizan libros de historia donde están contenidos y no hay nada que esté omitido”, planteó.

Además, sostuvo “esa apertura que han tenido las Fuerzas Armadas, ahora, hace un año atrás, con esa apertura y esa profundidad de análisis, no he visto que haya sectores políticos que lo hayan hecho”, y agregó que eso “habla de Fuerzas Armadas constitucionalistas, modernas, profesionales y que no tienen por qué cargar mochilas del pasado”.

"Celebrar la democracia"

Ante una consulta de la prensa, el ministro descartó que intente “sacar réditos” políticos “a partir de un hecho trágico, que fue tan duro para el país”, y planteó que quien “recorra ese camino no entendió nada”.

“Lo que me parece que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo hoy: celebrar la democracia, avanzar en términos democráticos, que es lo que el Uruguay se merece. De Uruguay, hace pocas horas atrás salió un informe periodístico de organizaciones internacionales diciendo que Uruguay es la mejor y más profunda democracia de América Latina; es obra de todos. No enfrentamientos, no divisiones, sí discusiones; eso es natural en la democracia, pero bien para adelante siempre”, expresó tras la sesión parlamentaria de la Asamblea General, que se reunió para levantar el receso y, a solicitud de varios legisladores, considerar “Los hechos políticos acaecidos en el mes de febrero de 1973”.

Durante la sesión, hablaron los legisladores Ope Pasquet, Liliam Kechichian, Jorge Gandini, Raúl Lozano, Iván Posada, Conrado Rodríguez, Oscar Andrade, Federico Casaretto, Guido Manini Ríos, Hugo Cámara, Sandra Lazo, Amanda Della Ventura, Nicolás Viera, Silvia Nane, Carlos Varela, Liliana Queijo, Daniel Dalmao y Germán Coutinho.

En la sala de sesiones de la Asamblea General estuvieron presentes, además de García y los comandantes en jefe de las fuerzas, el expresidente de la República Julio María Sanguinetti; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Elena Martínez Rosso; la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Ana Ribeiro; el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni; y el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez.

Montevideo Portal