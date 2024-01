Javier García al FA sobre polémica por cifras: “Hacen los números en el comité de base”

Política

Ante críticas de la oposición al gobierno por cifras de los Ministerios del Interior y de Turismo, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, apuntó contra el Frente Amplio (FA). El jerarca sostuvo en 8 AM (Canal 4) que en la fuerza política “hacen los números en el comité de base”.

García cuestionó la posición de Benjamín Liberoff, exsubsecretario del Ministerio de Turismo, y de Charles Carrera, exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior, quienes dudaron sobre las últimas cifras compartidas por la cartera.

De acuerdo con el jerarca nacionalista, este tipo de respuestas están englobadas en la posverdad. “¿Ustedes saben lo que es la posverdad? Ese término que se ha utilizado no hace mucho tiempo; la posverdad es la distorsión de la realidad con el fin de crear una sensación en la gente, en la opinión pública”, dijo García en el programa matutino.

Ante esta explicación, García ejemplificó con las críticas de Liberoff y Carrera. “¿Qué está pasando hoy? Miren, esta semana la posverdad del FA: salen los números de Turismo y sale un exjerarca de Turismo del FA: ‘Esos números no les creo’”, expresó.

En diálogo con El País, Liberoff señaló que las cifras que compartió la cartera de Turismo que marcaban varios “récords” en el 2023 “eran difíciles de interpretar”.

“No, le voy a creer a los suyos que los hacen en el comité de base”, ironizó García.

El ministro de Defensa cuestionó, también, el hecho de que la oposición “descrea” las cifras oficiales. “Se lo está diciendo un militante político que fue oposición la mayoría de su militancia”, expresó.

En Uruguay, indicó García, es un “tesoro el trabajo de los funcionarios públicos”. En tanto, señaló que quienes procesan datos para establecer cifras son “los mismos muchachos y muchachas que los hacían” en otros períodos de gobierno.

Por su parte, Carrera señaló que “el presidente Lacalle y su gobierno son negacionistas de la realidad”.

“Ya pasaron cuatro años, la negación no para y los homicidios tampoco. No reconocen el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, así como su candidato niega el aumento de la corrupción. Desgraciadamente, cerramos el 2023 con 399 homicidios —contra los 382 que informan oficialmente y los 403 que arroja el Sistema de Gestión de Seguridad Pública según altas fuentes policiales—. En tanto, enero continúa con la tendencia de un homicidio por día. Con relatos y comunicación no se resuelven los graves problemas de seguridad, esos que hace cuatro años prometieron resolver”, afirmó Carrera en respuesta al primer mandatario, quien había afirmado que en temas de seguridad se “estaba mejor”, pero no había conformidad.