FA cuestiona datos de homicidios y muertes dudosas que dio Interior; el gobierno responde

Tras la comparecencia de las autoridades del Ministerio del Interior al Parlamento el pasado viernes, desde el Frente Amplio se comenzó a cuestionar los datos brindados por la cartera sobre la cantidad de homicidios y de muertes dudosas que hubo en 2023.

En esta línea, el Ministerio del Interior informó que las cifras de denuncia de delitos cerraron el año pasado con 382 homicidios, 22.390 rapiñas, 112.747 hurtos y 1.051 abigeatos.

Sin embargo, durante la sesión que tuvo lugar el pasado viernes el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Nicolás Viera cuestionó que no se difundieran las “más de 200” muertes dudosas registradas en 2023. “En ninguna de las plaquitas que nos mostraron aparecen las muertes dudosas. En ninguna”, apuntó Viera.

En consonancia, el senador del mismo sector político y exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior Charles Carrera señaló que “el presidente Lacalle y su gobierno son negacionista de la realidad”.

“Ya pasaron cuatro años, la negación no para y los homicidios tampoco. No reconocen el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, así como su candidato niega el aumento de la corrupción. Desgraciadamente cerramos el 2023 con 399 homicidios —contra los 382 que informan oficialmente y los 403 que arroja el Sistema de Gestión de Seguridad Pública según altas fuentes policiales—. En tanto, enero continúa con la tendencia de un homicidio por día. Con relatos y comunicación no se resuelven los graves problemas de seguridad, esos que hace cuatro años prometieron resolver”, afirmó Carrera en respuesta al primer mandatario, quien había afirmado que en temas de seguridad se “estaba mejor”, pero no había conformidad.

El presidente Lacalle y su Gobierno es negacionista de la realidad. Ya pasaron cuatro años, la negación no para y los homicidios tampoco. No reconocen el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, así como su candidato niega el aumento de la corrupción.… https://t.co/9gPZPHpnrV — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) January 20, 2024

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también cuestionó este lunes los resultados de las políticas de seguridad que lleva adelante el gobierno.

“Los problemas de seguridad, aquellos que resolvían con una frase como ‘se terminó el recreo’, no los resolvieron. Aparecen en Uruguay cuerpos calcinados, descuartizados. Estamos ante una situación de violencia que es enorme”, afirmó el dirigente político en diálogo con Telemundo.

Pereira añadió que Nicolás Martinelli “no está haciendo cambios profundos y es un ministro de transición durante el último momento del gobierno de Lacalle”. A la crítica, además se sumó el diputado también del MPP Sebastián Valdomir.

Homicidios en Montevideo

Iniciativas y “enfoque dual”

En respuesta a las aseveraciones de la oposición, tanto Martinelli como el subsecretario de Interior, Pablo Abdala, salieron a defender este lunes la gestión de la cartera.

“Queríamos comparecer ante los legisladores no solo para informar sobre la estrategia y los ejes de gestión. También queríamos ponerlos al día sobre nuestro trabajo diario y hacer más visible la gran cantidad de proyectos y programas que estamos desarrollando en coordinación con otras instituciones del Estado. Resumimos algunas de estas iniciativas en el siguiente video”, escribió el ministro, quien divulgó un video en la que resumió algunas de las iniciativas que lleva adelante el Ministerio del Interior junto al Ministerio de Desarrollo Social para el apoyo a personas privadas de libertad.

Queríamos comparecer ante los legisladores no solo para informar sobre la estrategia y los ejes de gestión. También queríamos ponerlos al día sobre nuestro trabajo diario y hacer más visible la gran cantidad de proyectos y programas que estamos desarrollando en coordinación con… pic.twitter.com/ZIH2MUL15q — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) January 22, 2024

Por su parte, Abdala escribió: “Dijimos en el Parlamento que el tema de la violencia debe abordarse en toda su complejidad, al igual que las causas de los homicidios. Por fuera de los casos referidos a conflictos criminales y ajustes de cuentas, un porcentaje equivalente se vincula con disputas personales, altercados circunstanciales, o problemas particulares o familiares que se dirimen por la fuerza con consecuencia de muerte. La intervención policial termina siendo el último eslabón, por lo que nos enfrentamos a un problema más profundo. Por eso debemos enfrentar a la violencia desde una mirada más amplia. Por eso el enfoque dual”.

Dijimos en el Parlamento que el tema de la violencia debe abordarse en toda su complejidad, al igual que las causas de los homicidios. Por fuera de los casos referidos a conflictos criminales y ajustes de cuentas, un porcentaje equivalente se vincula con disputas personales,… — Pablo Abdala (@pabloabdala66) January 22, 2024

Otro que se expresó este lunes en redes sociales tras los cuestionamientos del Frente Amplio fue el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, quien cuestionó se pongan en dudas las cifras de homicidios y defendió la información brindada por la cartera.

“La militancia rastrera nuevamente: ahora el relato de los homicidios. Al respecto, quien recaba los datos es el mismo equipo creado por él mismo (Charles Carrera). No se cambió ni el cadete. Difundir datos autopercibidos sin prueba fehaciente habla de lo miserable que es. En materia de maquillaje, si juntamos a Lancome, Nuvo y L’Oreal no llegarían a maquilar papeles públicos como ese señor. Que Carrera sea el vocero de seguridad del Frente Amplio confirma que no podemos dar ni un paso atrás”, atacó el blanco al legislador de MPP.

