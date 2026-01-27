Japón y Mercosur mantienen en Paraguay primera reunión de Marco de Asociación Estratégica

Internacionales

Delegaciones de Japón y el Mercosur mantuvieron este martes en Paraguay la primera reunión de su Marco de Asociación Estratégica, en la que destacaron “la complementariedad entre ambas economías”, la importancia de fortalecer el comercio y las oportunidades de cooperación para la transición energética.

La Cancillería paraguaya informó en un comunicado que la reunión marca el inicio formal de la implementación de este mecanismo de cooperación acordado en la última cumbre semestral del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) celebrada en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

“Durante el encuentro, las delegaciones intercambiaron visiones sobre la importancia estratégica de la relación Mercosur–Japón, destacando la complementariedad entre ambas economías, el fortalecimiento del comercio y las inversiones”, señaló el despacho de Exteriores de Paraguay, país que ejercer la presidencia pro tempore del bloque suramericano.

Asimismo, dialogaron sobre la integración de las cadenas de valor y las oportunidades de cooperación en campos como la transición energética, la economía digital, entre otros.

En la reunión, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción, participaron la viceministra paraguaya de Relaciones Económicas e Integración, Patricia Frutos, y por el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Motoyuki Ishize, quien realizó su primera visita oficial a la región, detalló la Cancillería.

El pasado 21 de diciembre, Japón y el Mercosur acordaron fortalecer sus relaciones bilaterales al alcanzar un Marco de Asociación Estratégica, que busca profundizar los vínculos en el comercio, la inversión, la resiliencia en las cadenas de suministro y la transición energética, entre otras áreas, según un comunicado conjunto.

Motoyuki Ishize también se reunió esta jornada con el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, con quien abordó las negociaciones para avanzar hacia un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Japón.

Tras la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), suscrito el pasado 17 de enero en Asunción, el bloque suramericano se ha propuesto profundizar nuevas asociaciones con otros importantes socios globales, con especial atención a Asia.

EFE