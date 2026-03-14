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Jair Bolsonaro se encuentra estable en el hospital, pero empeoró su función de los riñones

Montevideo Portal

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro se encuentra “estable” tras haber sido hospitalizado el viernes por una bronconeumonía bacteriana, pese al agravamiento de su función renal y del proceso inflamatorio, informaron este sábado sus médicos.

El líder de la derecha brasileña “se encuentra estable clínicamente, pero presentó un empeoramiento en su función renal y una elevación de los marcadores inflamatorios”, según el boletín médico divulgado por el hospital DF Star de Brasilia.

Los médicos del capitán de la reserva del Ejército agregaron que Bolsonaro permanece ingresado en una unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus problemas y que aún no hay previsión de alta médica.

La bronconeumonía bacteriana del exmandatario de 70 años es tratada por ahora con antibióticos y el expresidente es hidratado por vía endovenosa y sometido a fisioterapia respiratoria y motora en el hospital. Los médicos afirmaron igualmente que adoptaron medidas preventivas para evitar que el paciente sufra una trombosis venosa.

El exmandatario tuvo que ser transferido el viernes al hospital tras presentar un cuadro “grave” de fiebre, escalofríos “muy intensos”, episodios de vómitos y dificultades para respirar en la celda en la que está recluido desde enero en el Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia.

La bronconeumonía fue causada por una bacteria que se instaló en los dos pulmones, con mayor afectación en el izquierdo, como consecuencia probablemente de una broncoaspiración, es decir del paso accidental de líquidos del sistema digestivo a las vías respiratorias.

Bolsonaro cumple desde noviembre de 2025 una condena de 27 años de cárcel por “liderar” una trama golpista para “perpetuarse en el poder”, tras perder las elecciones de 2022 ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, según la sentencia de la Corte Suprema.

Los familiares y abogados de Bolsonaro aprovecharon la nueva hospitalización para insistir en que, por razones humanitarias, la Corte Suprema le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria, algo que el tribunal ha negado en diferentes oportunidades.

“Están jugando con la vida de mi padre. No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse”, afirmó el senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente y que es considerado como el principal rival de Lula en las presidenciales de octubre próximo.

Con información de EFE.

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