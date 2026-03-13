Jair Bolsonaro pasó a terapia intensiva: “Nunca sus pulmones se llenaron de tanto líquido”

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El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue hospitalizado este viernes tras sufrir problemas de salud en la cárcel en Brasilia en la que está recluido y, hasta el momento, no hay perspectiva de que reciba el alta en el corto plazo, según dijo su familia.

El líder de la derecha brasileña, trasladado al hospital por presentar escalofríos y vómitos en la madrugada, fue diagnosticado con bronconeumonía —es decir, con líquido en los pulmones— como consecuencia de una broncoaspiración, según afirmó su hijo Flávio en una rueda de prensa.

“Conversé rápidamente con los médicos y dijeron que esta fue la más grave de las veces que ha sido internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones. Nunca sus pulmones se llenaron de tanto líquido, proveniente de la broncoaspiración de líquidos en su estómago”, afirmó.

Según el senador, tal condición es considerada como “muy peligrosa” debido a que puede generar una grave infección. El problema le provocó fiebre alta, reducción del oxígeno en la sangre y escalofríos, según le explicaron los médicos a Flávio Bolsonaro, elegido por el exmandatario como su sucesor político y candidato de la derecha a las elecciones presidenciales de octubre próximo.

El boletín médico divulgado poco después por el hospital DF Star confirmó lo dicho por el senador. Según sus médicos, los exámenes iniciales de imagen y de laboratorio “confirmaron bronconeumonía bacteriana bilateral”, provocada posiblemente por broncoaspiración.

El reporte agrega que el expresidente fue ingresado en una unidad de terapia intensiva, en donde es sometido a un tratamiento con antibióticos por vía venosa y soporte clínico no invasivo.

Flávio Bolsonaro aprovechó para insistir en que, por razones humanitarias, la Corte Suprema le conceda la prisión domiciliaria al expresidente, algo que el Supremo ha negado en diferentes oportunidades.

“Están jugando con la vida de mi padre. No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse”, afirmó el senador, que es considerado como el principal rival del presidente Lula en las elecciones.

Con información de EFE.

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