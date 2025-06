Jaime Saavedra desistió de renunciar al Inisa tras reunión con Sánchez en Presidencia

Política

El director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, finalmente desistió de renunciar a su cargo, luego de reunirse con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en Torre Ejecutiva, informó La Diaria y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Poder Ejecutivo.

El acto de asunción de las autoridades del Inisa estaba previsto para las 11:00 de este martes, pero el evento fue suspendido en medio de un escenario de tensión en la cúpula del organismo. Saavedra había puesto su cargo a disposición ante Presidencia.

Luego, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se comunicó con el jerarca y se coordinó la reunión con Sánchez, en la que finalmente desistió de renunciar.

Según supo Montevideo Portal, el principal descontento de Saavedra fue con el otro director del Frente Amplio, Eugenio Acosta. El detonante fue una resolución del directorio para promover encargaturas de particular confianza, que fueron aprobadas entre Acosta y Ángel Fachinetti, director por el Partido Colorado.

Ante la tirantez en el directorio, Saavedra planteó a Torre Ejecutiva que en esas condiciones no seguiría en el directorio, dijeron las fuentes consultadas. Sin embargo, el presidente Orsi dijo a la prensa que no había hablado con Saavedra y que no estaba al tanto de la situación.

El mandatario aseguró que lo quiere en su equipo “siempre” y “como dé lugar”. “Ya lo estoy llamando”, dijo después de que la prensa consultara sobre la situación del jerarca en el Inisa.

