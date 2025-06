“No llegó ni al acto de asunción”: oposición alerta sobre renuncia de Saavedra en Inisa

Política

El acto de asunción de las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) estaba previsto para las 11:00 de este martes, aunque el evento fue suspendido en medio de un escenario de tensión en la cúpula del organismo.

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, puso su cargo a disposición ante la Presidencia de la República, según informó Radio Universal y confirmó Montevideo Portal con fuentes del organismo.

De acuerdo con las fuentes, el principal descontento de Saavedra fue con el otro director del Frente Amplio, Eugenio Acosta. El detonante fue una resolución del directorio para promover encargaturas de particular confianza, que fueron aprobadas entre Acosta y Ángel Fachinetti, director por el Partido Colorado.

Ante la tirantez en el directorio, Saavedra planteó a Torre Ejecutiva que en esas condiciones no seguiría en el directorio, dijeron las fuentes consultadas. Si bien el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo a la prensa que no ha hablado con Saavedra y asumió no estar al tanto de la situación.

Según consignó Telemundo, el mandatario aseguró que lo quiere en su equipo “siempre” y “como dé lugar”. “Ya lo estoy llamando”, dijo después de que la prensa consultara sobre la situación del jerarca en el Inisa.

En tanto, la oposición mostró alerta por la presunta renuncia, que podría convertirse en lo que va del gobierno.

“Hoy a las 11:00 asistí al acto de asunción de las nuevas autoridades del Inisa en la sede del Instituto Nacional de la Juventud en 18 de julio. Había prensa, legisladores, autoridades. Pero una funcionaria del Inisa nos informó que el evento se cancelaba. ¿La razón? Aparentemente, el presidente del organismo, Jaime Saavedra, habría presentado su renuncia. Otra renuncia más. Otro papelón, el nuevo directorio no llegó ni al acto de asunción”, dijo el diputado colorado Felipe Schipani en sus redes sociales.

El senador Andrés Ojeda también reaccionó ante la renuncia del jerarca entrante: “Uno más y van”. “Saavedra no llegó ni al acto oficial de asunción”, agregó el abogado penalista.

Robert Silva, senador y expresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, ironizó: “¿Una nueva renuncia en el gobierno? ¿No asumía hoy?”.