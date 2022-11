Iturralde instó a “dar la cara si se dice que hay coimas”: “Si hay información, que digan”

Política

El presidente del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, se refirió este lunes en rueda de prensa a los dichos de Fernando Pereira, quien habló este sábado sobre las expresiones del presidente, Luis Lacalle Pou, acerca de la fiscal Gabriela Fossati, quien lleva las riendas del caso Alejandro Astesiano: “Que Fossati permaneciera en el cargo, por parte del presidente, es una frase no feliz”.

Consultado al respecto, Iturralde señaló: “Que siga la fiscal que está hoy o que se cambie la fiscal, pero que se siga a fondo este tema y que se dé la cara cuando se dice que hay coimas. Que se dé la cara y que se diga a quién se refieren. Hay que tener un poco más de respeto institucional, político y personal”.

“Cuando se dice ‘en la Torre Ejecutiva hay una red de coima’, que diga a quién se refiere, que lo diga claramente y mirando a los ojos”, insistió.

Y agregó: “Que nosotros tuvimos un problema con alguien vinculado a la seguridad presidencial que trabaja en la Torre Ejecutiva y que puede haber un tema de soborno, todos lo sabemos, pero que no se tire al barrer”.

Asimismo, dijo que “hay que dejar a la Justicia tranquila” y llamó a seguir trabajando de fondo el tema.

Por su parte, habló sobre las “filtraciones a la prensa sobre información de la investigación, las que, según la fiscal Fossati, no han sido originadas en Fiscalía”.

“Yo leo en determinados lugares y escucho a actores políticos que generalmente se disfrazan de comunicadores, que todos los días tiran algo y generalmente una noticia negativa, jamás escucho nada positivo”, sentenció.

“¿No tiene que ver con la libertad de prensa?”, le consultó una periodista, y el dirigente señaló: “Yo creo en la libertad de prensa, pero lo que quiero saber es si, en definitiva, nosotros tenemos garantías para que haya cosas que no se filtren, me gustaría que todos pudiéramos contar con esa información”.

Y solicitó: “Si hay informaciones de que hay coimas, que me las digan”.

“Para mí es muy importante que tanto los jueces como los fiscales actúen de acuerdo a su leal saber y entender. En la medida que hay involucrados, hay que seguir investigando hasta el hueso”, valoró.

Por otro lado, se refirió a la reforma educativa impulsada por el Gobierno y dijo que se ha analizado, junto a “una docena” de diputados del interior del país, cuáles son los ejes de la transformación, “trasladando las preocupaciones que tienen algunos de los docentes”.

En esta línea, dijo que se solicitó una reunión al presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva, “para trasladarle, en nombre del partido [PN], las preocupaciones por algunos de los temas y reafirmarle el apoyo a la transformación educativa”.

“Preocupaciones que tienen que ver con la forma de instrumentar algunos temas curriculares. Toda transformación lleva un tiempo aplicarla y, por consiguiente, vamos a plantear que exista una comisión de instrumentación de todas estas temáticas”, agregó, al tiempo que opinó que la reforma “tiene que comenzar”. “Lo queremos conversar con él porque nosotros trabajamos en coalición y estamos muy seguros y vamos muy bien”, señaló.

Consultado sobre si desde el Gobierno se recogen planteos de los trabajadores contra la reforma, dijo que “siempre” lo hacen, “lo que pasa es que algunos reclamos son de los trabajadores y otros son de los sindicatos, que no responden a la realidad de los trabajadores”, observó.

Con respecto a la postura de la oposición, valoró: “Nosotros vamos a seguir en la misma línea de buscar el diálogo, con el tema de la educación están diciendo cosas que no son ciertas y, además, no nos dicen qué es lo que piensan ellos. No habíamos dicho cuál era la reforma educativa y ya estaban en contra, pero además no nos dicen cuál es la que quieren ellos”.