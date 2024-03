Iturralde aseguró que el PN “no tiene que dar una explicación” por denuncia contra Orsi

Política

Tras las declaraciones del exintendente de Canelones y precandidato del Frente Amplio (FA) por la Presidencia, Yamandú Orsi, sobre la denuncia policial en su contra por parte de una mujer trans de 42 años, el presidente del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, apuntó contra “quien tenga la audacia o el atrevimiento de insinuar” que el partido “pudiera estar” involucrado,“va a tener que probarlo”, consignó Telemundo.

Es que, en conferencia de prensa, Orsi, que negó estar involucrado en el hecho, insinuó que “sería mucho más triste que alguien la esté usando” a la denunciante para afectar la campaña política del precandidato. Además, desde la fuerza política calificaron la denuncia de “maniobra de enchastre” y sospechan que se tratan de una operación política.

En esta línea, Iturralde aseguró que el PN no tiene que dar explicaciones relacionadas a la denuncia contra el precandidato frenteamplista. “Un partido de 200 años no tiene que dar una explicación. No tenemos que estar explicando que nosotros no entramos en este camino”, afirmó.

Además, enfatizó que Romina Celeste Papasso, la primera persona en hacer público el hecho, no actuó en representación del partido blanco. “No vi que se hiciera algo en nombre de mi partido, no vi que se hiciera en nombre de ninguna agrupación [nacionalista]. Hay una persona que sí está afiliada al partido, que tiene una agrupación, que ha hecho una denuncia, y está en su derecho”, comentó.

Al igual que otros nacionalistas y frenteamplistas, Iturralde consideró que “lo mejor” es que la Justicia resuelva el caso. El presidente del PN señaló a la prensa que se reunió con su par de la oposición, Fernando Pereira, a quien le comunicó que si esta denuncia fuera una “manipulación”, la “repudia”.