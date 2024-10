Israel inició “ataques de precisión” contra objetivos militares en Irán, informó Ejército

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que iniciaron en la noche de este viernes ataques contra objetivos militares iraníes.

Por medio de un comunicado, las FDI indicaron que la ofensiva se lleva a cabo en respuesta a “meses de continuos ataques de Irán contra Israel […] incluidas algunas acciones desde el suelo iraní”.

“El régimen iraní y sus aliados en la región no han cesado de atacar Israel desde el 7 de octubre [de 2023], afirmó el ejército.

El “Estado de Israel tiene el derecho y el deber de responder”, añade el comunicado. “Nuestras capacidades defensivas y ofensivas están plenamente movilizadas", indica el texto difundido.

