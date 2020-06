Irene Moreira: "Buscamos dar transparencia a lo que se negoció bajo cuerda"

Política

La Cámara de Representantes aprobó este martes por unanimidad la interpelación a cuatro ministros por la instalación de la segunda planta de UPM en Pueblo Centenario, Durazno.

El pedido fue realizado por Cabildo Abierto para el llamado a sala de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira; de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber; y de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.

La interpelación será a las 15.00 horas de este miércoles y fue aprobada por 95 votos en 95 de los presentes en sala.

La ministra Irene Moreira fue entrevistada al respecto en Informativo Sarandí. "Lo que buscamos es dar transparencia a todos los hechos, que comenzaron en silencio, bajo cuerda, sin tener conocimiento del tema. Eso es lo que busca Cabildo Abierto", dijo.

"Más que interpelar, es dar información que no tuvimos en su momento", acotó. "Nosotros continuamos con la defensa del medioambiente y eso es lo que vamos a estar expresando", dijo la ministra.

"No estamos en contra de la planta. Vamos a ser custodios de nuestro suelo", aclaró Moreira, al ser consultada sobre cuál es la postura de Cabildo Abierto.



Según Moreira, más allá de algunas posturas individuales de Cabildo (como el diputado Eduardo Lust que se opone a su construcción), el partido no se opone a la inversión porque es importante. "Queremos transparencia y controlar que la empresa no contamine los suelos y ríos", afirmó. Agregó sin embargo que el partido no está de acuerdo en que los beneficios que se le dieron a UPM no se den a una empresa nacional.

Con respecto a la celeridad con la que legisladores del Gobierno quisieron aprobar la interpelación (algo que el FA reclamó, ya que no daba tiempo para prepararse) dijo que estuvo dentro de lo legal, guste o no.