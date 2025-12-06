Ircca evalúa extender la venta de marihuana legal a turistas: “El centro de la discusión”

Política

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) evalúa extender la venta regulada de marihuana con fines recreativos a los turistas en Uruguay, con el fin de “aumentar la cobertura” del mercado formal dispensado en farmacias.

Su director ejecutivo, Martín Rodríguez, sostuvo que la posibilidad de abrir la venta a visitantes extranjeros ha estado “sobre la mesa” a la interna del instituto, algo que había adelantado en entrevista con Montevideo Portal.

La compraventa de las cuatro variedades de cannabis para uso recreativo que el país ofrece “se ha ido solidificando a lo largo de los años”, dijo Rodríguez a Arriba gente (Canal 10), pero se enfrenta hoy a la consideración de nuevos pasos a seguir, añadió.

“¿Qué cosas necesitamos hacer para que la regulación del cannabis siga cumpliendo sus objetivos de mejor forma? Uno de los objetivos clave para esto es aumentar la cobertura del mercado formal, seguir sustituyendo el mercado ilegal o irregular por un mercado formal”, afirmó el director.

En ese sentido, el jerarca señaló que “la incorporación de los extranjeros entra directo en el centro de la discusión”, porque todos los que visitan Uruguay y quieren consumir cannabis directamente lo hacen, pero viéndose obligados a adquirirlo por fuera del mercado regulado. Por ello “esta discusión es central para pensar en el siguiente paso de cobertura”, enfatizó.

En cuanto a la modalidad de venta, Rodríguez dijo que también se pondera la posibilidad de que “se generen centros de expendio alternativos a las farmacias”, pero que esto implicaría modificar la ley 19.172, que determinaba que la venta quedaba a cargo de estas. “Claramente tenemos la necesidad de modificar ese punto de la ley para permitir que el regulador, el Ircca, pueda elegir los mejores mecanismos para que esto se comercialice, además de la farmacia”, acotó el funcionario.

La iniciativa de Rodríguez, quien asumió el rol de director ejecutivo del Ircca el pasado abril, coincide con lo expresado en 2021 por el entonces secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, quien expresó que se estudiaba entonces modificar la normativa para permitir la venta de cannabis a los turistas.

Actualmente, las 24 farmacias uruguayas adheridas al sistema local oficial comercializan cuatro variedades distintas de cannabis recreativo, denominadas Alfa, Beta, Gamma y Épsilon, y con distintos niveles de los componentes THC y CBD.

Con información de EFE

