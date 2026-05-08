Investigadora por ASSE: oposición y FA presentarán sus mociones para crear la comisión

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La Cámara de Diputados celebrará el próximo martes 12 de mayo una sesión extraordinaria, en la que la coalición republicana y el Frente Amplio presentarán respectivamente una moción para la creación de una Comisión Investigadora para analizar las actuaciones de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Por parte de la oposición, plantearán investigar desde 2015 en adelante, por lo que se analizarán las gestiones de Susana Muñiz, Marcos Carámbula, Leonardo Cipriani, y la actual administración encabezada por Álvaro Danza.

“Hemos decidido llevar adelante este paso fruto de que siempre hemos manifestado que estamos dispuestos a investigar absolutamente todo lo que haya que investigar”, señaló Federico Casaretto, diputado del Partido Nacional y miembro denunciante.

En esa línea, el representante nacionalista afirmó que por parte del Frente Amplio se había anunciado desde antes de que asumiera el gobierno de Yamandú Orsi que “había cosas que investigar en ASSE”, por lo que desde la oposición decidieron dar un paso adelante y avanzar en la creación de la comisión especial.

Por otro lado, el oficialismo hará lo suyo e impulsará la creación de otra Comisión Investigadora por presuntas irregularidades en la gestión de ASSE durante el gobierno del Partido Nacional entre 2020 y 2024 detectadas a partir de “pedidos de acceso a la información pública y auditorías vinculadas a compras en el sector privado”, dijo el diputado Federico Preve al momento de anunciar la medida.

Esto se da luego de que la actual administración del Frente Amplio denunciase penalmente a integrantes del directorio de ASSE de la gestión de la coalición republicana.