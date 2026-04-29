Oposición pide Investigadora por gestiones en ASSE de Muñiz, Carámbula, Cipriani y Danza

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El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto solicitó este miércoles la creación de una Comisión Investigadora que analice a la Administradora de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Esto contó con el apoyo de las bancadas que conforman la coalición republicana.

El período a investigar abarcará desde 2015 en adelante, por lo que se analizarán las gestiones de Susana Muñiz, Marcos Carámbula, Leonardo Cipriani y la actual administración encabezada por Álvaro Danza.

“Hemos decidido llevar adelante este paso fruto de que siempre hemos manifestado que estamos dispuestos a investigar absolutamente todo lo que haya que investigar”, señaló el miembro denunciante en una conferencia de prensa celebrada esta tarde.

En esa línea, el representante nacionalista afirmó que por parte del Frente Amplio se había anunciado desde antes de que asuma el gobierno de Yamandú Orsi que “había cosas que investigar en ASSE”, por lo que desde la oposición decidieron dar un paso adelante y avanzar en la creación de la comisión especial.

Este anuncio se da luego de que la actual administración denunciara penalmente a integrantes del directorio de ASSE de la gestión de la coalición republicana.

“Se ha pretendido judicializar la política, se ha recorrido el camino a una denuncia penal. Entonces lo primero que quiere la oposición es investigar la gestión de ASSE del gobierno anterior. Queremos tomar la auditoría que todavía no conocemos en su totalidad para que se investigue”, agregó.

Además, el legislador blanco anunció que se investigará a la actual administración del organismo, el cual es presidido por Álvaro Danza, quien estuvo en el centro de la polémica al haber asumido su cargo mientras mantenía sus puestos de trabajo en prestadores de salud privados.

En este contexto, Casaretto afirmó que uno de los objetivos es conocer las “irregularidades que han sucedido desde el principio de la gestión”. “Estamos convencidos de la ilegalidad e incluso algún escalón más respecto a una partida por dedicación permanente que el doctor Danza cobró”, aseguró.

Además, cuestionó que “era evidente que teniendo cinco trabajos no había una dedicación permanente”. Por otro lado, se refirió a modificaciones en la estructura salarial de la institución, que incluyeron “cambios de remuneraciones gerenciales y creación de nuevos estamentos”, que, según indicó, “gracias a la denuncia del Partido Nacional y la oposición en su conjunto fue absolutamente revisto y corregido en su planificación”.

Por otro lado, también puso el foco en decisiones vinculadas a la gestión de recursos y personal, particularmente en el contexto de despidos. En ese marco, habló de 28 facilitadoras que fueron cesadas “días previos de la navidad”. “Esa no era la conducta del gobierno de la coalición”, agregó.

En ese sentido, cuestionó varias medidas tomadas por ASSE, entre ellas el pago de US$ 60 mil para “cambiar el logo”, el acuerdo para trasladar pacientes en taxis, en el que contrataron a una empresa que —según detalló— no se había presentado a la licitación, lo que pone “en estado el riesgo de acciones y demandas de las demás empresas”, aseguró.

Por otro lado, cuestionó a las autoridades de ASSE por cesar de su cargo al director del Hemocentro Regional de Maldonado, Jorge Curbelo. Esto, según Casaretto, se realizó con un proceso “invertido”, ya que según las versiones de las autoridades, la decisión se tomó por “pérdida de confianza” y porque se abrió una investigación contra Curbelo. “Primero había que haber investigado y después haber cesado”, analizó.

“Se deshuella a un jerarca de un organismo exitoso y después se inicia una investigación”, criticó.

Además, el diputado nacionalista anunció que se seguirá con las investigaciones que quedaron “pendientes” de la Comisión Investigadora del período anterior, así como temas vinculados a la “actual denuncia judicial que ha anunciado el gobierno”.

En la misma línea, analizarán los mecanismos de contratación en distintos períodos, incluyendo vínculos con prestadores y el uso de ambulancias, así como las observaciones del Tribunal de Cuentas y eventuales fraccionamientos. En ese marco, señaló: “ver cómo eran las contrataciones con algunas mutualistas, el Círculo Católico y el Casmu del 2015 al 2020 y obviamente del 2020 al 2025”.

“En el año 2025 el 95% de las contrataciones que realizó el actual directorio de ASSE fueron por compra directa y en lo que va del año 2026 el 97% de las compras han sido por compra directa”, analizó.

“Vamos a investigar todo. Nosotros somos partidarios de que los procesos políticos se tienen que llevar adelante en el Parlamento y, si hay conclusiones que merezcan recorrer otro ámbito como es el Poder Judicial, debe ser después que el Parlamento y el sistema político analice la conducta de sus gerentes”, agregó.