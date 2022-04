Investigadora de Fenapes identificó presuntas irregularidades de Landoni, Puente y otros

Política

Los ocho, no de Estadio Uno

Los integrantes de la comisión parlamentaria que investigó presuntas licencias irregulares en la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) brindaron una conferencia de prensa este lunes para dar detalles sobre el fin de las actuaciones.

El diputado nacionalista Alfonso Lereté (presidente de la comisión) sostuvo que del trabajo “surgen presuntas omisiones e irregularidades administrativas y conductas con apariencia delictiva” previstas en el Código Penal. El legislador señaló que entre otros delitos hay posible estafa, fraude, omisión de los funcionarios en proceder a denunciar delitos, abuso de funciones, encubrimiento y falsificación.

Entre los involucrados se menciona a: Graciela Almeida, Javier Landoni (exconsejero de Secundaria), Virginia García Montecoral, José Olivera (secretario general de Fenapes), Ana Pescetto, Celsa Puente (exdirectora de Secundaria), Marcel Slamovitz (profesor de historia) y Alejandra Vespa.

Se puso en conocimiento a los involucrados con el fin de que articulen su defensa y realicen los descargos que consideren apropiados. La comisión sobre licencias irregulares votó una resolución por la cual se le da vista de todas las actuaciones de la comisión (más de 3000 fojas), a aquellas personas sobre las cuales puede recaer responsabilidad penal. La vista tiene por objetivo que se realicen los descargos correspondientes y luego el tema pasará al pleno de Diputados, para resolver si hay denuncia penal.

La otra pata

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) señaló que la comisión investigadora cumplió “funciones” que no debe y “tiene un fin político”. La diputada Lilián Galán señaló que hubo “un circo político para entretener a la población mientras están pasando cosas graves”.

“Un circo político porque hay un departamento Jurídico de Secundaria para estos temas. No puede ser que hoy sigamos en esta investigadora, donde se habla de delitos, fraude y demás de profesores que faltaron a clase. Pregúntenle a los padres de los alumnos de Primaria y Secundaria si esas cosas no las conocen, porque es la cotidianeidad de la educación. Si falta un profesor se recupera la clase después, presenta una constancia o certificado médico de por qué no concurrió”, agregó.

Galán afirmó que hay “persecución sindical y persecución a las autoridades anteriores del Frente Amplio”.