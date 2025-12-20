Inumet emitió una alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes”: mirá dónde rige

Locales

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes”.

El fenómeno afecta principalmente al litoral oeste del país.

De acuerdo con el organismo, una perturbación atmosférica “asociada a una masa de aire húmeda e inestable” afecta al país, lo que genera tormentas, algunas “puntualmente fuertes”.

“Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”, indica Inumet.

De todas formas, el instituto asegura que se esperan “mejoras temporarias” durante la validez de la advertencia.

En tal sentido, aseguró que continuará monitoreando la situación e informará “ante eventuales cambios”. Inumet prevé actualizar su alerta a las 14:30 de este sábado.

Localidades afectadas

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Gartental, General Borges, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Montevideo Portal